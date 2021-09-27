Происшествия
45 минут назад
На разбившего ножом зеркало в лифте липчанина составили протокол
17 1318
Мужчине потребовалась медицинская помощь.
Напомним, 26 сентября в 0:41 в Липецке парень разнес рукояткой ножа зеркало в лифте второго подъезда дома №7а по улице Елецкое шоссе. Свои действия он сопровождал бранью в адрес какой-то «снежной королевы».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление в полицию от УК «Елецкий микрорайон» поступило сегодня. К этому времени полицейские в ходе ранее назначенной проверки по появившемуся в Интернете видео уже установили личность нарушителя — жильца этого же дома. Он был доставлен в отдел полиции №2 для выяснения всех обстоятельств происшествия и разбирательств. Но в полиции мужчине потребовалась медицинская помощь — у него подозревают алкогольный психоз.
На липчанина был составлен прокол за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. Сейчас устанавливается сумма ущерба, нанесенного общедомовому имуществу. После этого на нарушителя могут составить ещё один протокол — уже за порчу имущества.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление в полицию от УК «Елецкий микрорайон» поступило сегодня. К этому времени полицейские в ходе ранее назначенной проверки по появившемуся в Интернете видео уже установили личность нарушителя — жильца этого же дома. Он был доставлен в отдел полиции №2 для выяснения всех обстоятельств происшествия и разбирательств. Но в полиции мужчине потребовалась медицинская помощь — у него подозревают алкогольный психоз.
На липчанина был составлен прокол за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. Сейчас устанавливается сумма ущерба, нанесенного общедомовому имуществу. После этого на нарушителя могут составить ещё один протокол — уже за порчу имущества.
17 1318
Комментарии (17)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Знаток
КАТОК
Смотритель зоопарка
Патриот
Любовь
Это Патриот
правда
сосед
а у нас в лифте зеркал нету :(
Такой молодой