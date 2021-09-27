Происшествия

45 минут назад

На разбившего ножом зеркало в лифте липчанина составили протокол

17 1318
#хулиганство #вандализм
6
На разбившего ножом зеркало в лифте липчанина составили протокол

Мужчине потребовалась медицинская помощь.

Напомним, 26 сентября в 0:41 в Липецке парень разнес рукояткой ножа зеркало в лифте второго подъезда дома №7а по улице Елецкое шоссе. Свои действия он сопровождал бранью в адрес какой-то «снежной королевы».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление в полицию от УК «Елецкий микрорайон» поступило сегодня. К этому времени полицейские в ходе ранее назначенной проверки по появившемуся в Интернете видео уже установили личность нарушителя — жильца этого же дома. Он был доставлен в отдел полиции №2 для выяснения всех обстоятельств происшествия и разбирательств. Но в полиции мужчине потребовалась медицинская помощь — у него подозревают алкогольный психоз.

На липчанина был составлен прокол за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. Сейчас устанавливается сумма ущерба, нанесенного общедомовому имуществу. После этого на нарушителя могут составить ещё один протокол — уже за порчу имущества.
17 1318
#хулиганство #вандализм
6

Комментарии (17)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Знаток

8 минут назад
Потом следствие назначат и виновных в непредотвращении найдут и накажут а его направят в психушку,но все это будет потом.
ответить

КАТОК

8 минут назад
Очевидно же ,что он был уязвим бесами и сам не понимал что творил Вот поэтому к нему нужно проявить толерантность и отправить его поработать в хоздвор при монастыре Может быть там и придет осознание того , что произошло , исправиться ,будет жить как все нормальные люди
ответить

Смотритель зоопарка

10 минут назад
Вот вам и все, нет слов, мелкое * . Не особо из это серии, но все же, украл банку фасоли в магазине, будь добр присядь на пару лет, махаешь ножом в жилом доме и крушишь лифт- мелкий * и штраф. Мило.
ответить

Патриот

14 минут назад
АппАзионер. В знак протеста против коррупции
ответить

Любовь

15 минут назад
Вот и законы у нас, человек опасен для окружающих, а ему штраф. Будут ждать когда он прибьет кого-нибудь???? Или они думают что он исправиться??? Это надо на федеральные каналы отправлять!
ответить

Это Патриот

17 минут назад
Решил самокритикой заняться.
ответить

правда

18 минут назад
да он реально в следующий раз подрежит кого-нибудь,люди его лечить надо,а то не снежная королева будет,а синий труп!!!
ответить

сосед

21 минуту назад
Хватит давить на пацана.Он и так заплатит штраф.
ответить

а у нас в лифте зеркал нету :(

27 минут назад
Всё же мкрн.Елецкий - элитный! и глюки у них элитные..:)
ответить

Такой молодой

28 минут назад
И уже пьянь(((
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Ельце горел магазин «Магнит»
#МЧС #пожар
1
В Ельце горел магазин «Магнит»

сегодня, 14:43

Происшествия
19-летнего липчанина будут судить за мошенничество и хранение боеприпасов
#мошенничество #боеприпасы
4
19-летнего липчанина будут судить за мошенничество и хранение боеприпасов

сегодня, 13:39

Происшествия
22-летнего жителя Воронежской области задержали за изнасилование липчанки
#изнасилование
7
22-летнего жителя Воронежской области задержали за изнасилование липчанки

сегодня, 12:17

Происшествия
23-летний липчанин попал в ДТП с трактором
#ДТП
8
23-летний липчанин попал в ДТП с трактором

сегодня, 11:26

Происшествия
По факту массовой драки в Ельце полиция проводит проверку
#драка #Елец
26
По факту массовой драки в Ельце полиция проводит проверку

сегодня, 11:05

Происшествия
Водитель без прав пытался сбежать от автоинспекторов
#побег #штраф
10
Водитель без прав пытался сбежать от автоинспекторов

сегодня, 09:59

Происшествия