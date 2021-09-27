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В крымском зоопарке тигр откусил палец ребенку

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В крымском сафари-парке "Тайган" в Белогорске, тигр откусил палец годовалому ребенку. Мать поднесла малыша слишком близко к зверям. По факту ЧП прокуратура и СК Крыма начали проверку, сообщает Российская Газета.

Инцидент случился 26 сентября. Мама ребенка решила поставить его к защитному ограждению, чтобы он смог увидеть тигра с близкого расстояния. В результате хищник накинулся на малыша и откусил ему большой палец левой руки.

Ребенок был госпитализирован с ампутацией пальца в республиканскую детскую клиническую больницу, где ему диагностировали травматическую ампутацию пальца. По словам медиков, сейчас состояние ребенка не вызывает опасений.

Прокуратура начала проверку в отношении родителей ребенка и российского зоопарка.
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