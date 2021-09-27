Общество
сегодня, 15:39
Липчане чаще всего отдыхают в Турции, Абхазии, ОАЭ и на Мальдивах
Сегодня - День туризма.
Как сообщает Липецкстат, более половины туристов (57% от всех обслуженных липецкими турфирмами) в 2020 году выбирали отдых внутри страны.
В связи с пандемией короновируса туризм очень резко сократился во всем мире, Россия и Липецкая область не исключение. Услугами липецких туристических фирм в предыдущем году воспользовались 6,1 тысячи человек, что на 16,1 тысячи меньше, чем в 2019 году. В путешествие по России отправлено 3,4 тысячи человек. Наиболее популярен отдых в Краснодарском крае (64% от общего числа отправленных туристов по России), Республике Крым (14), в Санкт-Петербурге (7%).
Наиболее посещаемые иностранные страны – Турция (60% от общего числа отправленных турфирмами за границу туристов), Абхазия (10%), Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы (по 4%), Доминиканская Республика и Таиланд по 3%.
Самые экзотические направления, которые выбирали липчане для путешествий - Танзания (48 человек), Мексика (15), Сейшелы (4 человека).
В связи с пандемией короновируса туризм очень резко сократился во всем мире, Россия и Липецкая область не исключение. Услугами липецких туристических фирм в предыдущем году воспользовались 6,1 тысячи человек, что на 16,1 тысячи меньше, чем в 2019 году. В путешествие по России отправлено 3,4 тысячи человек. Наиболее популярен отдых в Краснодарском крае (64% от общего числа отправленных туристов по России), Республике Крым (14), в Санкт-Петербурге (7%).
Наиболее посещаемые иностранные страны – Турция (60% от общего числа отправленных турфирмами за границу туристов), Абхазия (10%), Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы (по 4%), Доминиканская Республика и Таиланд по 3%.
Самые экзотические направления, которые выбирали липчане для путешествий - Танзания (48 человек), Мексика (15), Сейшелы (4 человека).
Комментарии (29)
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Для Счастье - это есть трубочки
Опупеть
Кулаку
Счастье -это есть трубочки с вареной сгущенко
Селянин
Патриот
Есть такая песня
2700 чел. отдыхали за границей
Вывод
Тунеядец Я и лентяй