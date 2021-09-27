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Липчане чаще всего отдыхают в Турции, Абхазии, ОАЭ и на Мальдивах

29 741
#туризм
4
Липчане чаще всего отдыхают в Турции, Абхазии, ОАЭ и на Мальдивах

Сегодня - День туризма.

Как сообщает Липецкстат, более половины туристов (57% от всех обслуженных липецкими турфирмами) в 2020 году выбирали отдых внутри страны.

В связи с пандемией короновируса туризм очень резко сократился во всем мире, Россия и Липецкая область не исключение. Услугами липецких туристических фирм в предыдущем году воспользовались 6,1 тысячи человек, что на 16,1 тысячи меньше, чем в 2019 году. В путешествие по России отправлено 3,4 тысячи человек. Наиболее популярен отдых в Краснодарском крае (64% от общего числа отправленных туристов по России), Республике Крым (14), в Санкт-Петербурге (7%).

Наиболее посещаемые иностранные страны – Турция (60% от общего числа отправленных турфирмами за границу туристов), Абхазия (10%), Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы (по 4%), Доминиканская Республика и Таиланд по 3%.

Самые экзотические направления, которые выбирали липчане для путешествий - Танзания (48 человек), Мексика (15), Сейшелы (4 человека).
29 741
#туризм
4

Комментарии (29)

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Для Счастье - это есть трубочки

8 минут назад
Вот полностью согласна, но многие не догоняют смысла всего, к сожалению.
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Опупеть

9 минут назад
А ноют что денег нет
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Кулаку

21 минуту назад
Селянин, да , ваши харчи , предел мечтаний... Говядинку можешь с сёмгой на новый год позволить)))
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Счастье -это есть трубочки с вареной сгущенко

21 минуту назад
Вы только вдумайтесь ,когда вы отдыхаете за бугром , то вы пополняете бюджет иноземцев ,которые потом в свою очередь покупают военную технику у своих же союзников по блоку нато и трепят нам нервы за наши же деньги
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Селянин

28 минут назад
Мы отдыхаем на огороде,сейчас кушаю сало с чесночком и помидорчиками,запиваем самогоночкой.А Вы балбесы деньги прокатали и теперь будете вкалывать,чтобы снова их промахать.И в магазинах отраву покупать.Удачи Вам и не хворать.
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Патриот

36 минут назад
Тунеядец Я и лентяй, а гостьи из Липецка предпочитают Турцию. Что бы там свои "иронии выставлять"))))
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Есть такая песня

37 минут назад
Приезжайте девочки на моря , на моря ,на моря , на моря ! Приезжайте девочки на моря ,ради настоящего дикаря ..... тын тын ,тын ,тын ,тын тынтынтыын
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2700 чел. отдыхали за границей

42 минуты назад
Пупсик, кто "все"? арифметике вас в школе не научили? или вы только заголовки новостей читаете?
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Вывод

42 минуты назад
Это все учителя и врачи,которым сильно подняли зарплаты.
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Тунеядец Я и лентяй

45 минут назад
Ни разу не был я за границей ,но зато свободно могу отдохнуть в сосновом лесу, на берегу Матырского водохранилища Надышаться полной грудью свежим лесным воздухом , обогащенным кисл о ро дом , у видеть старого ,черного дятла ,размером где то по локоть , наслаждаться утренним чириканьем птиц и это все здесь у нас ,под боком и бесплатно
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