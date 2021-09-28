Доброе утро, Липецк!

На календаре вторник, 28 сентября. Сегодня в Липецке будет прохладно. Рассказываем, как действовать, если батареи в вашей квартире до сих пор холодные. В Липецке объявили поздравительный флешмоб для бабушек и дедушек. Вечером можно сходить на творческую встречу с поэтом или устроить кино-марафон на диване.

Погода



В Липецке облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Температура днем будет от +7 до +9 градусов. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.



День 28 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 3 градуса мороза.



Дороги



Рабочие начали ремонт покрытия на участке улицы Зоологической. На участке от дома №85 по улице Индустриальной до дома №77 по Зоологической уложат два слоя асфальтобетона – выравнивающий и верхний.



ЛипецкЯндекс.Карты

Коммуналка



Липецкий филиал «Квадры» подал тепло всем жилым домам Липецка. В энергокомпании напоминают, что запуск тепла - многофакторный процесс и зависит также от расторопности управляющих компаний. Если батареи остаются по-прежнему холодными, причиной может быть разбалансировка внутренней системы отопления. Исправить ситуацию помогут в управляющей компании (ее представители обслуживают внутридомовые инженерные сети) – развоздушить стояки, провести настройку параметров. Если нет тепла в квартире, в первую очередь нужно обращаться в свою УК или ТСЖ.



Сытный завтрак



Дальнобойщик Артем делится своим рецептом сытного начала дня — мужского завтрака.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем (@artem.big1984)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Прививка на шоппинге



Во вторник, 28 сентября, мобильные пункты вакцинации будут работать в двух торговых центрах и в офисе врача.







Поздравления бабушкам и дедушкам



Праздничный флешмоб «Поздравь бабушку и дедушку» запустил ДК «Сокол». Принять участие во флешмобе может любой желающий. Для этого нужно прислать заявку участника и творческий номер – видеопоздравление. Их ждут на на почту



Поэтический вечер



В 18:00 в научной библиотеке всех желающих ждут на вечер поэзии (12+) Аркадия Польшина – поэта с активной гражданской позицией, патриота и общественного деятеля. На вечере в исполнении автора прозвучат стихи из ранних и последних сборников. Аркадий Польшин ответит на вопросы о жизни и творчестве. Вход свободный.



Итальянские страсти



97 лет назад родился Марчелло Мастроянни. Он пошел по стопам отца-столяра и стал рабочим, иногда участвовал в любительских спектаклях. Но вскоре Марчелло всерьез увлекся театром. Его незаурядные актерские способности заметил режиссёр Висконти и пригласил в свою драматическую труппу. После главной роли в новом шедевре Феллини «Восемь с половиной» продюсер Карло Понти привлек актера к ряду проектов с участием своей супруги Софи Лорен. Так родился один из самых знаменитых дуэтов мирового кино.



«Жаль, что ты каналья» (1954, 12+). Юная и очаровательная Лина, как и её отец, становится воровкой. Лёгкие деньги, беззаботная жизнь и никаких угрызений совести. Но однажды жизнь молодой девушки меняется: случайная встреча с римским таксистом Паоло, которого она ограбила, вынуждает Лину пересмотреть свои взгляды и вновь стать честным человеком. Настоящая любовь способна на многое.





«Вчера, сегодня, завтра» (1963, 12+). Если итальянке что-нибудь нужно, она не слышит слова «нет». Чтобы добиться желаемого, она использует своё обаяние, сексуальную привлекательность и невероятную изобретательность. Ни один мужчина не сможет устоять перед кипучей энергией женщины.





«Брак по-итальянски» (1964, 12+). Филумена, семнадцатилетняя проститутка в одном из публичных домов, знакомится с любвеобильным красавцем Доменико Сориано и влюбляется в него. Спустя годы они случайно встречаются и Доменико забирает Филумену к себе домой, поручая ей заботу о своей старенькой матери. Проходит двадцать лет, а Доменико, будучи убеждённым холостяком, не торопится делать предложение. И тогда Филумена решается на отчаянный шаг.



В Липецке облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Температура днем будет от +7 до +9 градусов. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.День 28 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 3 градуса мороза.Рабочие начали ремонт покрытия на участке улицы Зоологической. На участке от дома №85 по улице Индустриальной до дома №77 по Зоологической уложат два слоя асфальтобетона – выравнивающий и верхний.Липецкий филиал «Квадры» подал тепло всем жилым домам Липецка. В энергокомпании напоминают, что запуск тепла - многофакторный процесс и зависит также от расторопности управляющих компаний. Если батареи остаются по-прежнему холодными, причиной может быть разбалансировка внутренней системы отопления. Исправить ситуацию помогут в управляющей компании (ее представители обслуживают внутридомовые инженерные сети) – развоздушить стояки, провести настройку параметров. Если нет тепла в квартире, в первую очередь нужно обращаться в свою УК или ТСЖ.Дальнобойщик Артем делится своим рецептом сытного начала дня — мужского завтрака.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Во вторник, 28 сентября, мобильные пункты вакцинации будут работать в двух торговых центрах и в офисе врача.Праздничный флешмоб «Поздравь бабушку и дедушку» запустил ДК «Сокол». Принять участие во флешмобе может любой желающий. Для этого нужно прислать заявку участника и творческий номер – видеопоздравление. Их ждут на на почту megalipetsk@mail.ru . Лучшие поздравления будут отмечены призами.В 18:00 в научной библиотеке всех желающих ждут на вечер поэзии (12+) Аркадия Польшина – поэта с активной гражданской позицией, патриота и общественного деятеля. На вечере в исполнении автора прозвучат стихи из ранних и последних сборников. Аркадий Польшин ответит на вопросы о жизни и творчестве. Вход свободный.97 лет назад родился Марчелло Мастроянни. Он пошел по стопам отца-столяра и стал рабочим, иногда участвовал в любительских спектаклях. Но вскоре Марчелло всерьез увлекся театром. Его незаурядные актерские способности заметил режиссёр Висконти и пригласил в свою драматическую труппу. После главной роли в новом шедевре Феллини «Восемь с половиной» продюсер Карло Понти привлек актера к ряду проектов с участием своей супруги Софи Лорен. Так родился один из самых знаменитых дуэтов мирового кино.«Жаль, что ты каналья» (1954, 12+). Юная и очаровательная Лина, как и её отец, становится воровкой. Лёгкие деньги, беззаботная жизнь и никаких угрызений совести. Но однажды жизнь молодой девушки меняется: случайная встреча с римским таксистом Паоло, которого она ограбила, вынуждает Лину пересмотреть свои взгляды и вновь стать честным человеком. Настоящая любовь способна на многое.«Вчера, сегодня, завтра» (1963, 12+). Если итальянке что-нибудь нужно, она не слышит слова «нет». Чтобы добиться желаемого, она использует своё обаяние, сексуальную привлекательность и невероятную изобретательность. Ни один мужчина не сможет устоять перед кипучей энергией женщины.«Брак по-итальянски» (1964, 12+). Филумена, семнадцатилетняя проститутка в одном из публичных домов, знакомится с любвеобильным красавцем Доменико Сориано и влюбляется в него. Спустя годы они случайно встречаются и Доменико забирает Филумену к себе домой, поручая ей заботу о своей старенькой матери. Проходит двадцать лет, а Доменико, будучи убеждённым холостяком, не торопится делать предложение. И тогда Филумена решается на отчаянный шаг.