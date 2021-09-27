19-летнего липчанина будут судить за мошенничество и хранение боеприпасов

По версии следствия, 14 февраля парень взял кредит на имя своей знакомой, а 16 июня у него в кармане нашли патроны.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокурор Левобережного района Липецка утвердил обвинительный акт и направил в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 19-летнего липчанина за мошенничество и незаконное хранение боеприпасов.



По версии следствия, не работающий, ранее не судимый липчанин в период с 12 по 14 февраля этого года в одной из квартир на улице Спиртозаводской воспользовался мобильным телефоном, логином и паролем своей знакомой в банковском приложении и онлайн оформил на её имя кредит на сумму 30 000 рублей.



14 февраля в 18:02 деньги поступили на счёт, и липчанин тут же отправил их двумя переводами — по 5000 и 25 000 на имя своего знакомого, который после вернул их на карту товарища, ничего не зная о происхождении средств. 14 февраля в 18:47 19-летний липчанин уже снял все 30 000 рублей через банкомат на площади Мира. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ.



Спустя четыре месяца, 16 июня 19-летнего липчанина задержали на улице Спиртозаводской за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Его доставили в дежурную часть УМВД России по городу Липецку. Там в ходе досмотра в правом кармане штанов у парня обнаружили и изъяли пять патронов диаметром 5,6 миллиметров заводского изготовления для стрельбы из нарезного спортивного и огнестрельного оружия.



По словам самого липчанина, патроны он нашёл в начале ноября 2020 года в лесу в районе посёлка Силикатный, и до этого хранил их дома в чемодане. А 16 июня 2012 года зачем-то положил в карман и отправился с ними на прогулку. По факту незаконного хранения и ношения боеприпасов на парня было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ.



Теперь молодого человека, который с 2018 года находится под диспансерным наблюдением в Липецкой областной психоневрологической больнице с диагнозом «Лёгкая умственная отсталость», будут судить сразу по двум уголовным статьям.