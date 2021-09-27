Общество

54 минуты назад

В Липецке рядом с провалом застройщик укрепит откосы котлована

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#строительство #провал
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В Липецке рядом с провалом застройщик укрепит откосы котлована

Угрозы для существующего многоквартирного дома по результатам проведенного 22 сентября выездного совещания установлено не было.

Жильцы дома №1 на улице Индустриальной обеспокоены ситуацией, связанной со строительством по соседству. Дом стоит рядом с логом, где возводмится 25-этажный дом. И рядом с ним образовался провал.

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- У застройщика ООО СЗ «Арден-Констракшен» есть все необходимые документы для возведения дома, в том числе положительные заключения геологической и других экспертиз, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка. - По информации инспекции Госстройнадзора Липецкой области, осуществляющей надзор за ходом строительства многоквартирного дома, фактов обсыпания (сползания) подпорных стенок на стройплощадке зафиксировано не было. Однако в связи с образованием трещины в грунте на прилегающей территории было принято решение провести укрепление откосов котлована. Застройщик уже приступил к работам. После их завершения он выровняет грунт и восстановит благоустройство территории. Угрозы для существующего многоквартирного дома по результатам проведенного 22 сентября выездного совещания по инициативе управляющей компании ООО «ГУК «Центральная-Л» установлено не было. Вопрос остаётся на контроле департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка и Госстройнадзора.
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#строительство #провал
3

Комментарии (2)

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Житель

8 минут назад
Даже не сомневался в том что стройку не прекратят!
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Игорь

13 минут назад
Он все равно когда-нибудь рухнет
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