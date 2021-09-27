В России

сегодня, 13:10

Сильное землетрясение произошло на юге Кузбасса

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#землятресение

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки на глубине около 10 м в южной агломерации Кемеровской области.

По данным Алтае-Саянского филиала центра «Единая геофизическая служба РАН», 27 сентября около 14:00на территории Новокузнецкого района Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 3,2. Судя по координатам места, где зафиксированы толчки, вблизи эпицентра не находятся населенные пункты.

Как сообщает VSE42.Ru, информация о сейсмособытии проанализирована автоматически, поэтому более точные данные, вероятно, появятся позже.

Уточняется характер землетрясения – было ли оно природным или связано с действиями угольных компаний.

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#землятресение

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