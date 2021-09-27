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сегодня, 13:10
Сильное землетрясение произошло на юге Кузбасса
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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки на глубине около 10 м в южной агломерации Кемеровской области.
По данным Алтае-Саянского филиала центра «Единая геофизическая служба РАН», 27 сентября около 14:00на территории Новокузнецкого района Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 3,2. Судя по координатам места, где зафиксированы толчки, вблизи эпицентра не находятся населенные пункты.
Как сообщает VSE42.Ru, информация о сейсмособытии проанализирована автоматически, поэтому более точные данные, вероятно, появятся позже.
Уточняется характер землетрясения – было ли оно природным или связано с действиями угольных компаний.
Как сообщает VSE42.Ru, информация о сейсмособытии проанализирована автоматически, поэтому более точные данные, вероятно, появятся позже.
Уточняется характер землетрясения – было ли оно природным или связано с действиями угольных компаний.
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