С антициклоном из Липецкой области уйдут дожди

28 сентября Липецкая область окажется в тыловой части циклона – пройдут небольшие дожди, которые постепенно прекратятся днем с ростом атмосферного давления. 29 и 30 сентября погоду в Центральном федеральном округе будет определять обширный антициклон, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, днем будет от +6 до +11 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +7 до +9 градусов.



День 28 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 3 градуса мороза.



