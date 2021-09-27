Происшествия

23 минуты назад

22-летнего жителя Воронежской области задержали за изнасилование липчанки

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#изнасилование
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22-летнего жителя Воронежской области задержали за изнасилование липчанки

Преступление было совершено на лестничной площадке.

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Воронежской области, подозреваемого в изнасиловании, и насильственных действиях сексуального характера.

По данным следствия, утром 26 сентября подозреваемый, провожая 27-летнюю липчанку домой, воспользовался физическим превосходством и изнасиловал женщину на лестничной площадке в многоэтажном доме. 

О произошедшем липчанка заявила в правоохранительные органы.

«В настоящее время подозреваемый задержан и следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Санкция вменяемых фигуранту статей УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
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#изнасилование
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