Происшествия

сегодня, 11:26

23-летний липчанин попал в ДТП с трактором

3 1572
#ДТП
1
23-летний липчанин попал в ДТП с трактором

Пострадала пассажирка легковушки.

Как сообщает ГИБДД по Воронежской области, накануне примерно в 17.20 часов в Семилукском районе Воронежской области на 17-м километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Курбатово-Землянск», по 23-летний липчанин, управлявший автомобилем «Рено SR», двигаясь со стороны села Курбатово в направлении села Землянск, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с трактором «Т40 АМ» под управлением 65-летнего мужчины.

тарктор2.jpg

трактор3.jpg

В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено», 25-летняя жительница Московской области, с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу.

3 1572
#ДТП
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

indezit

10 минут назад
Такие дороги только для Европы.
ответить

119

18 минут назад
Опять липецкий.
ответить

Вован настоящий

55 минут назад
Это как надо лететь, чтобы так боднуть трактор, двигаясь в попутном направлении? Совсем что-ли на дорогу не смотрел? А если пешеход? Отберите у него права, пока он никого не убил!!!
ответить

Еще в рубрике

22-летнего жителя Воронежской области задержали за изнасилование липчанки
#изнасилование
22-летнего жителя Воронежской области задержали за изнасилование липчанки

22 минуты назад

Происшествия
По факту массовой драки в Ельце полиция проводит проверку
#драка #Елец
14
По факту массовой драки в Ельце полиция проводит проверку

сегодня, 11:05

Происшествия
Водитель без прав пытался сбежать от автоинспекторов
#побег #штраф
9
Водитель без прав пытался сбежать от автоинспекторов

сегодня, 09:59

Происшествия
В Мордовии суд рассматривает дело липецкого уголовного авторитета по новой «воровской» статье
#воры в законе
12
В Мордовии суд рассматривает дело липецкого уголовного авторитета по новой «воровской» статье

сегодня, 07:53

Происшествия
В Липецкой области грибника искали в лесу до самой ночи
#заблудившиеся грибники
6
В Липецкой области грибника искали в лесу до самой ночи

сегодня, 07:29

Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
10
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 18:59

Общество