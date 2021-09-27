Происшествия
сегодня, 11:26
23-летний липчанин попал в ДТП с трактором
Пострадала пассажирка легковушки.
Как сообщает ГИБДД по Воронежской области, накануне примерно в 17.20 часов в Семилукском районе Воронежской области на 17-м километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Курбатово-Землянск», по 23-летний липчанин, управлявший автомобилем «Рено SR», двигаясь со стороны села Курбатово в направлении села Землянск, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с трактором «Т40 АМ» под управлением 65-летнего мужчины.
В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено», 25-летняя жительница Московской области, с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу.
Фото - гибдд.рф/r/36
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Вован настоящий