23-летний липчанин попал в ДТП с трактором

Пострадала пассажирка легковушки.

Как сообщает ГИБДД по Воронежской области, накануне примерно в 17.20 часов в Семилукском районе Воронежской области на 17-м километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Курбатово-Землянск», по 23-летний липчанин, управлявший автомобилем «Рено SR», двигаясь со стороны села Курбатово в направлении села Землянск, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с трактором «Т40 АМ» под управлением 65-летнего мужчины.





















В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено», 25-летняя жительница Московской области, с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу.



