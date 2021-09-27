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В Липецкой области отремонтируют еще 106 км дорог

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#ремонт #дороги #тендер
В Липецкой области отремонтируют еще 106 км дорог

За услуги подрядчика были готовы заплатить более 935 млн рублей.

Дорожное агентство Липецкой области определило подрядчика на шестую очередь дорожных ремонтов, запланированных на 2022 год. За ремонт 14 участков общей протяженностью 106,836 км были готовы заплатить 935 508 420 рублей. В финальной стадии аукциона за солидный контракт боролись две компании. С понижением до 926 153 335 рублей победил подрядчик «Аркс 7».

В 2022 году компания должна провести ремонт автомобильного полотна на 14 участках:

- Юрские Дворы-Гатище-Пикалово в Воловском районе (2 участка),
- Белоносовка- Георгиевка-Березнеговатка-Талицкий Чамлык в Добринском районе,
- Паршиновка-Ровенка-граница Воронежской области с подъездом к селу Алексеевка в Добринском районе,
- Казино - прим к дороге Орел-Тамбов в Задонском районе,
- Каменная Лубна-Грязновка — примыкание к дороге Липецк-Данков в Лебедянском районе,
- Вязово-Культура- Волчье в Лебедянском районе,
- Частая Дубрава-Терновое-Товаро-Никольское- примыкание к дороге Орел-Тамбов в Липецком районе,
- Хлевное-Тербуны в Тербунском районе,
- Дмитриевка-граница Грязинского района в Усманском районе,
- Малинино-Круглянка-Вербилово в Хлевенском районе,
- Ярославы-Политово в Данковском районе,
- Данков-Ярославы-Барятино в Данковском районе,
- Ясенок — примыкание к Афанасьево-Измалково в Измалковском районе.

Напомним, ранее дорожное агентство Липецкой области разыграло серию ремонтов на общую сумму почти в 3 млрд рублей. С учетом торгов на шестую очередь дорожные тендеры достались двум подрядчикам - ОГУП «Липецкдоравтоцентр» и «Аркс7».
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#ремонт #дороги #тендер

Комментарии (2)

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Мимо проходил

29 минут назад
А когда доделают дорогу, до нашего международного аэропорта ?
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Мир во всём мире

сегодня, 11:36
Сделайте наконец-то дорогу от с. Грязное до с. Вербилово. Сколько уже машин улетело там из за "волн" на дороге!!!
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