Общество

42 минуты назад

Каким вы видите Липецк?

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#благоустройство #ФКР
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В регионе объявили первый фотоконкурс «Видеть». Принять в нем участие могут все желающие.

В начале недели Фонд капитального ремонта Липецкой области запустил фотоконкурс «Видеть». Его участникам предлагают поделиться снимками городов и уголков региона. Мы спросили у людей на улицах города, а каким они видят Липецк? Какие перемены они видят в облике регионального центра? Поменялось ли у Липецка настроение? 
 
Прохожие охотно делились своими мнениями. Оказалось, что они видят Липецк уже под новым углом — ухоженным, расцветающим, благоустроенным. Эту картину составляют и обновленные общественные пространства, и капитальные ремонты фасадов зданий на видовых улицах. 
 
Прием фотографий на конкурс «Видеть» идет до 12 октября. Подробнее об его условиях можно узнать на сайте или в инстаграмм-аккаунте липецкого Фонда капитального ремонта.
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#благоустройство #ФКР
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