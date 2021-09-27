Общество
42 минуты назад
Каким вы видите Липецк?
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В регионе объявили первый фотоконкурс «Видеть». Принять в нем участие могут все желающие.
В начале недели Фонд капитального ремонта Липецкой области запустил фотоконкурс «Видеть». Его участникам предлагают поделиться снимками городов и уголков региона. Мы спросили у людей на улицах города, а каким они видят Липецк? Какие перемены они видят в облике регионального центра? Поменялось ли у Липецка настроение?
Прохожие охотно делились своими мнениями. Оказалось, что они видят Липецк уже под новым углом — ухоженным, расцветающим, благоустроенным. Эту картину составляют и обновленные общественные пространства, и капитальные ремонты фасадов зданий на видовых улицах.
Прием фотографий на конкурс «Видеть» идет до 12 октября. Подробнее об его условиях можно узнать на сайте или в инстаграмм-аккаунте липецкого Фонда капитального ремонта.
Прохожие охотно делились своими мнениями. Оказалось, что они видят Липецк уже под новым углом — ухоженным, расцветающим, благоустроенным. Эту картину составляют и обновленные общественные пространства, и капитальные ремонты фасадов зданий на видовых улицах.
Прием фотографий на конкурс «Видеть» идет до 12 октября. Подробнее об его условиях можно узнать на сайте или в инстаграмм-аккаунте липецкого Фонда капитального ремонта.
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