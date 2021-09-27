Общество

40 минут назад

В магазине нашли целый ассортимент нарушений

1 585
#магазин #проверка
В магазине нашли целый ассортимент нарушений

Торговую точку посетили с проверкой. Владелец магазина отделался предупреждением.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел материалы в отношении владельца продуктового магазина в селе Большая Боевка Долгоруковского района. На прилавках нашли целый ассортимент нарушений.

Как указано в материалах суда, проверку проводили прокуроры. Они 14 мая заглянули в продуктовый магазин, чтобы оценить соблюдение требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. И нашли нарушения. Так, более 1,6 кг скумбрии хранили в магазине при температуре +18 градусов. А в холодильнике был сломанный термометр. На реализации обнаружили колбасный сыр и восточные сладости с неизвестной датой изготовления. Подозрения вызвала и мясная гастрономия: проверяющие не смогли найти сопроводительные документы к мясному хлебу и свиной грудинке. На основании проверки было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Владелец магазина не стал отрицать свою ответственность.

Суд не стал строго наказывать бизнесмена. В арбитраже пришли к выводу, что применение даже минимальной санкции, предусмотренной за нарушение — штраф до 40 000 рублей, будет чрезмерно. Предпринимателю вынесли предупреждение.
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#магазин #проверка

Комментарии (1)

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Гость

10 минут назад
предусмотренной за нарушение — штраф до 40 000 рублей, будет чрезмерно. Предпринимателю вынесли предупреждение ахахха
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