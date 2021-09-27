Водитель без прав пытался сбежать от автоинспекторов

Нарушитель порвал куртку и разбил телефон, пока перебирался через забор, но его все равно догнали.

В Правобережном районном суде Липецка рассмотрели материалы административного дела в отношении жителя города, который пытался сбежать от сотрудников правоохранительных органов. Мужчина вел машину без прав, но решил скрыться от автоинспекторов. Ему это не удалось. Мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение законным требованиям представителей власти.



Днем 3 сентября автоинспекторы остановили легковую машину возле дома №30 по улице Плеханова. При проверке документов выяснилось, что у сидевшего за рулем мужчины не было водительских прав. Нарушителя пригласили в патрульную машину для оформления протокола. Сначала мужчина сел в автомобиль, но потом резко дал стрекача.



В суде мужчина свою вину не признал. Объяснил, что управлял автомобилем без водительского удостоверения. После остановки его сотрудниками ГИБДД, он самостоятельно отдал ключи от своего автомобиля, назвал свои данные и проследовал в патрульный автомобиль для оформления административного материала. Так как было жарко, он вернулся к своему автомобилю, чтобы помочь выйти жене и ребенку, разложить коляску. В это время сотрудники ГИБДД начали хватать его за руки и одежду, ведя обратно в патрульный автомобиль. В автомобиле он почувствовал насмешки в свою сторону от сотрудников, они обращались к нему на «ты», один из полицейских не понравился ему внешне, так как «был похож на цыгана». Убедившись, что жена и ребенок отошли на безопасное расстояние, и их не смогут привлечь в качестве свидетелей, мужчина почувствовал опасность и непонятную угрозу, в связи с чем, открыл дверь автомобиля и побежал «куда глаза глядят». На требования сотрудников полиции остановиться не реагировал. Когда он добежал до забора и начал перелезать через него, один из сотрудников ГИБДД догнал его и схватил за штанину, но нарушитель вырвался, перелез через забор и побежал дальше, через какое-то время был пойман полицейскими. Мужчина указал, что при задержании сотрудники ГИБДД применяли к нему физическую силу и наручники, повредили его дорогую куртку и iPhone. Но эта история не разжалобила суд.



- Доводы лица, привлекаемого к административной ответственности, о том, что он выбежал из патрульного автомобиля и убегал от сотрудников ГИБДД из-за ощущения необъяснимой опасности или угрозы с их стороны, суд считает способом избежать административной ответственности, - указано в материалах суда.



Пытавшегося сбежать мужчину привлекли к административной ответственности — ему выписали штраф в 2 000 рублей.