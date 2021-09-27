Происшествия

33 минуты назад

В Липецкой области грибника искали в лесу до самой ночи

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#заблудившиеся грибники
В Липецкой области грибника искали в лесу до самой ночи

Любитель «тихой охоты» заблудился в усманском лесу

В минувшую субботу в 18.27 часов на пульт отдельного пожарно-спасательного поста №3 села Боровое Усманского района поступило сообщение о пропавшем в Куликовском лесу 50-летнем липчанине.  

- В службу спасения обратилась его супруга. Незамедлительно спасатели поста № 3 села Боровое отправились на поиск пропавшего грибника. Поисковая операция длилась почти до 23 часов совместно с сотрудниками лесопожарного центра.

Грибника нашли, спасатели напоили замерзшего мужчину горчим горячим чаем, накрыли одеялом и передали родственникам, сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области.

Это уже стало третьим происшествием с грибниками в Липецкой области за прошедшую «грибную» неделю. Так в прошлые выходные заблудились двое липчан в лесу близ села Большой Хомутец, а спустя три дня трое грибников заблудились в лесу неподалеку от села Преображеновка. Оба случая произошли в Добровском районе.

Фото: ugpss48.ru

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#заблудившиеся грибники

Комментарии (1)

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Леший

26 минут назад
А когда нашли, он опять в лес убежал?
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