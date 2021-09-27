Происшествия
33 минуты назад
В Липецкой области грибника искали в лесу до самой ночи
Любитель «тихой охоты» заблудился в усманском лесу
В минувшую субботу в 18.27 часов на пульт отдельного пожарно-спасательного поста №3 села Боровое Усманского района поступило сообщение о пропавшем в Куликовском лесу 50-летнем липчанине.
- В службу спасения обратилась его супруга. Незамедлительно спасатели поста № 3 села Боровое отправились на поиск пропавшего грибника. Поисковая операция длилась почти до 23 часов совместно с сотрудниками лесопожарного центра.
Грибника нашли, спасатели напоили замерзшего мужчину горчим горячим чаем, накрыли одеялом и передали родственникам, сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области.
Это уже стало третьим происшествием с грибниками в Липецкой области за прошедшую «грибную» неделю. Так в прошлые выходные заблудились двое липчан в лесу близ села Большой Хомутец, а спустя три дня трое грибников заблудились в лесу неподалеку от села Преображеновка. Оба случая произошли в Добровском районе.
Фото: ugpss48.ru
- В службу спасения обратилась его супруга. Незамедлительно спасатели поста № 3 села Боровое отправились на поиск пропавшего грибника. Поисковая операция длилась почти до 23 часов совместно с сотрудниками лесопожарного центра.
Грибника нашли, спасатели напоили замерзшего мужчину горчим горячим чаем, накрыли одеялом и передали родственникам, сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области.
Это уже стало третьим происшествием с грибниками в Липецкой области за прошедшую «грибную» неделю. Так в прошлые выходные заблудились двое липчан в лесу близ села Большой Хомутец, а спустя три дня трое грибников заблудились в лесу неподалеку от села Преображеновка. Оба случая произошли в Добровском районе.
Фото: ugpss48.ru
Леший