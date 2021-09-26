В России

23 минуты назад

Жительница Воронежа продала дом и перевела деньги мошенникам

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Жительница Воронежа продала дом и перевела деньги аферистам. Об этом сообщает издание МОЁ-онлайн со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

С жалобой на дистанционный грабеж в полицию обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и рассказал, что с ее счета пытаются списать средства. Для защиты денег он потребовал сообщить ему конфиденциальные данные, известные только владельцы счета. Женщина выполнила все инструкции и с ее счета было списано 70 тысяч рублей.

Через несколько дней "служба безопасности" позвонила снова - на этот раз с сообщением, что дом женщины пытаются переоформить на другое лицо. Чтобы не потерять недвижимость, необходимо ее срочно продать, а деньги перевести на "защищенные счета". Дама опять сделала, как ей велели, и отправила мошенникам три миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество».
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