Происшествия

59 минут назад

Водителя-нарушителя на «Тойоте» уже нашли и оштрафовали

7 849
#ПДД
3
Водителя-нарушителя на «Тойоте» уже нашли и оштрафовали

За рулём «Тойоты» был 25-летний липчанин.

Напомним, в редакцию GOROD48 прислали ролик, снятый видеорегистратором сегодня в 14:29 на улице Гагарина в Липецке. На видеозаписи видно, как автомобиль «Тойота» проезжает регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, нарушителя уже нашли и привлекли к административной ответственности.

За рулём «Тойоты» был 25-летний липчанин, на него составили протокол по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора. Водителя оштрафовали на 1000 рублей.
7 849
#ПДД
3

Комментарии (7)

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Вика

18 минут назад
АдВоКот, а вы видео из предыдущего поста посмотрите внимательно. Был пешеход на следующем переходе.
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Имя

19 минут назад
АдВоКот, если торопился, то спокойно заплатит штраф и забудет. Но что-то подсказывает, что не торопился он, а выдрючивался!
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АдВоКот

25 минут назад
Так это самое... Пешеходов то не было. А человек может торопился куда...
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Берия

38 минут назад
А можно ознакомится с материалом дела?
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Послабление ?

40 минут назад
Интересно. Три года назад з такое же нарушение оштрафовали на 1500, повторно в течение года лишение на полгода.
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Уважаемые инспекторы ГИБДД!

48 минут назад
Хотите "озолотиться"??? Поезжайте в пробку на автодороге Боринское-Липецк!!! Там столько "обочечников" и любителей объехать затор внаглую по встречке, несмотря на запрещающие знаки! План перевыполните и себе тоже хватит!
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Ком Ментарий

48 минут назад
И это правильно, но мало!
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