Происшествия
59 минут назад
Водителя-нарушителя на «Тойоте» уже нашли и оштрафовали
За рулём «Тойоты» был 25-летний липчанин.
Напомним, в редакцию GOROD48 прислали ролик, снятый видеорегистратором сегодня в 14:29 на улице Гагарина в Липецке. На видеозаписи видно, как автомобиль «Тойота» проезжает регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, нарушителя уже нашли и привлекли к административной ответственности.
За рулём «Тойоты» был 25-летний липчанин, на него составили протокол по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора. Водителя оштрафовали на 1000 рублей.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, нарушителя уже нашли и привлекли к административной ответственности.
За рулём «Тойоты» был 25-летний липчанин, на него составили протокол по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора. Водителя оштрафовали на 1000 рублей.
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