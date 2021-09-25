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В Подмосковье медведь напал на грибника

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Мужчина остался без ноги

В Московской области медведь набросился на мужчину, собиравшего грибы, сообщает Российская Газета со ссылкой на очевидцев.

Житель одного из окрестных посёлков, отправившись на тихую охоту, случайно наткнулся на медведя. Мужчине чудом удалось выбежать на дорогу, но зверь успел схватить его за ногу, оторвав от кости сухожилия и мышцы. В итоге грибник остался жив, но конечность медики сохранить не смогли.

В социальных сетях участники обсуждений сошлись на мнении, что это должна быть та медведица, которую несколькими днями ранее снял на 125-м километре на видео один автомобилист. Тогда она была с медвежатами. Не исключено, что хищница в порыве материнского инстинкта постаралась отогнать человека от своего жилища таким привычным способом.

Местные отмечают, что не раз видели хищников в окрестностях, поэтому советуют всем отложить тихую охоту.
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