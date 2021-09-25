В России
сегодня, 17:45
Жительница Воронежа выкопала из могилы труп парня и сожгла его
Возбуждено уголовное дело.
В Воронеже на Коминтерновском кладбище тело покойника выкопали из могилы и сожгли. Полиция возбудила уголовное дело о надругательстве над телом умершего и местом его захоронения (ст. 244 УК РФ). Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. В преступлении подозревают знакомую умершего.
По данным источника, эти ссобытия произошли в конце лета, когда парень скончался от онкологии. Его похоронили на Коминтерновском кладбище. Спустя некоторое время отец умершего пришёл на кладбище и обнаружил следы разрытия. Мужчина добился того, чтобы могилу вскрыли. И тогда в ней увидели пустой гроб.
Подозрения правоохранителей пали на знакомую парня. По предварительным данным, девушка выкопала труп и вывезла его за город, а там сожгла. Вероятно, она действовала не одна. По информации «Вести Воронеж», молодой человек хотел быть кремированным после смерти.
По данным источника, эти ссобытия произошли в конце лета, когда парень скончался от онкологии. Его похоронили на Коминтерновском кладбище. Спустя некоторое время отец умершего пришёл на кладбище и обнаружил следы разрытия. Мужчина добился того, чтобы могилу вскрыли. И тогда в ней увидели пустой гроб.
Подозрения правоохранителей пали на знакомую парня. По предварительным данным, девушка выкопала труп и вывезла его за город, а там сожгла. Вероятно, она действовала не одна. По информации «Вести Воронеж», молодой человек хотел быть кремированным после смерти.