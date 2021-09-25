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Жительница Воронежа выкопала из могилы труп парня и сожгла его

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Возбуждено уголовное дело.

В Воронеже на Коминтерновском кладбище тело покойника выкопали из могилы и сожгли. Полиция возбудила уголовное дело о надругательстве над телом умершего и местом его захоронения (ст. 244 УК РФ). Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. В преступлении подозревают знакомую умершего.

По данным источника, эти ссобытия произошли в конце лета, когда парень скончался от онкологии. Его похоронили на Коминтерновском кладбище. Спустя некоторое время отец умершего пришёл на кладбище и обнаружил следы разрытия. Мужчина добился того, чтобы могилу вскрыли. И тогда в ней увидели пустой гроб.

Подозрения правоохранителей пали на знакомую парня. По предварительным данным, девушка выкопала труп и вывезла его за город, а там сожгла. Вероятно, она действовала не одна. По информации «Вести Воронеж», молодой человек хотел быть кремированным после смерти.
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