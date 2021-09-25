Происшествия

сегодня, 16:44

Проезд на красный сигнал светофора записал видеорегистратор

8 671
#ПДД
2

Водитель «Тойоты» куда-то очень спешил.

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В редакцию GOROD48 прислали ролик, снятый видеорегистратором сегодня в 14:29 на улице Гагарина в Липецке.

На видеозаписи видно, как автомобиль «Тойота» проезжает регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора.

Добавим, что по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ проезд на запрещающий сигнал светофора наказывается штрафом в размере 1000 рублей.
8 671
#ПДД
2

Комментарии (8)

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6 минут назад
Хорошо читается-жди наказания.
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Киавлд

21 минуту назад
Рпп, согласен
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Коммунист

23 минуты назад
Теперь мы знаем кто написал 4млн доносов))
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Гость

23 минуты назад
На нем штрафов то поди на сотни тысяч рублей, тыщей больше, тыщей меньше..
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Правда

30 минут назад
А что делать когда понос,памперсы не взял.
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Гость

33 минуты назад
Обычная новость для Липецка.Однако упорно не устанавливают камеры на пешеходных переходах.
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Рпп

49 минут назад
Стучать не хорошо.кончишь плохо
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Зимний рыбак

50 минут назад
Ещё и с заездом на тротуар правой стороной
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