Проезд на красный сигнал светофора записал видеорегистратор

Водитель «Тойоты» куда-то очень спешил.

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В редакцию GOROD48 прислали ролик, снятый видеорегистратором сегодня в 14:29 на улице Гагарина в Липецке.



На видеозаписи видно, как автомобиль «Тойота» проезжает регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора.



Добавим, что по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ проезд на запрещающий сигнал светофора наказывается штрафом в размере 1000 рублей.