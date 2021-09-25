Происшествия
сегодня, 16:44
Проезд на красный сигнал светофора записал видеорегистратор
Водитель «Тойоты» куда-то очень спешил.
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В редакцию GOROD48 прислали ролик, снятый видеорегистратором сегодня в 14:29 на улице Гагарина в Липецке.
На видеозаписи видно, как автомобиль «Тойота» проезжает регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора.
Добавим, что по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ проезд на запрещающий сигнал светофора наказывается штрафом в размере 1000 рублей.
На видеозаписи видно, как автомобиль «Тойота» проезжает регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора.
Добавим, что по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ проезд на запрещающий сигнал светофора наказывается штрафом в размере 1000 рублей.
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