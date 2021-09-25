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В Липецком районе вспыхнул ангар с соломой

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#пожар #МЧС
В Липецком районе вспыхнул ангар с соломой

Сгорели 120 тонн соломы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, 24 сентября в 10:32 в деревне Вешаловка Липецкого района загорелся металлический амбар с соломой размером 40 на 20 метров.

В тушении пожара участвовали несколько отделений пожарных, добровольная пожарная дружина, поливомоечная машина и трактор.

Огнём было уничтожение 120 тонн соломы.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
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#пожар #МЧС

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