В Липецком районе вспыхнул ангар с соломой

Сгорели 120 тонн соломы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, 24 сентября в 10:32 в деревне Вешаловка Липецкого района загорелся металлический амбар с соломой размером 40 на 20 метров.



В тушении пожара участвовали несколько отделений пожарных, добровольная пожарная дружина, поливомоечная машина и трактор.



Огнём было уничтожение 120 тонн соломы.



По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.