Коронавирус

сегодня, 14:39

Почти 4,5 тысячи жителей Липецкой области лечатся от коронавируса дома

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#коронавирус
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Почти 4,5 тысячи жителей Липецкой области лечатся от коронавируса дома

511 пациентов с коронавирусом госпитализированы.

Как сообщает оперштаб Липецкой области, за минувшие сутки 205 человек в регионе завершили лечение от COVID-19, 9 человек умерли. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 51910 случаев новой коронавирусной инфекции, 45341 человек выздоровел, 1619 человек умерли. 4950 — на лечении.

По состоянию на 14.00 25 сентября в больницах находятся 511 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», получают лечение на дому 4439 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 215 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших в городе Липецке — 104 человека, в городе Ельце — 29 человек и в Лебедянском районе — 22 человека.

В Краснинском районе 15 новых заболевших, в Усманском — 12, в Липецком- 10, в Грязинском — 7, в Становлянском и Елецком районах - по 6, в Чаплыгинском районе — 3. в Добровском — 1.
10 667
#коронавирус
1

Комментарии (10)

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Как гость
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политическая вирусология

3 минуты назад
кит, . от ковидовирусной пневмонии лекарства нет. сама проходит. она бла ыла всегда и будет вечно ,как до пиара пневмонии в целях, далеких от медицины,так и после , когда под эту дурку решат свои политэкономические проблемы и разом позабудут про ковид.
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Почему?

19 минут назад
И в школу ходят их внуки и дети.Почему?Нет контроля и самоизоляции для заболевших? Тесты 2 недели не делали прка она не попала в больницу с обширным поражением.
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деньги не пахнут

37 минут назад
эта музыка будет вечной
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Гость

38 минут назад
Кажется поймал. Но уже в шоке как лечат.... 50% смертей на совести врача или их заставляют назначать такое лечение или просто колапс преднамеренно
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кит

55 минут назад
4,5 тысячи лечаться дома!А они точно дома сидят,а не распространяют ковид? Кто то следит за этим? Им доставляют продукты и лекарства?
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Внушаемый

57 минут назад
Гость, Феномен Данкова надо изучать! Минздраву или генпрокуратуре!
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....

сегодня, 15:16
Лечатся, т.е. сами ,без карантина.....Ну,эта тягомотина закончится не скоро и героев ,в этой ситуации быть не может,а судить есть кого......
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Ура !,выборы прошли,

сегодня, 15:12
Теперь медицины вообще не будет
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Гость

сегодня, 15:10
И только в Данкове не болеют. Уже который день-0. У нас только бронхит.
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А сколько

сегодня, 14:52
Лечится в стационарах с пневмонией? Уже давно понятно,даже при отрицательном тесте, это ковидная пневмония.
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