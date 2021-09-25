Почти 4,5 тысячи жителей Липецкой области лечатся от коронавируса дома

511 пациентов с коронавирусом госпитализированы.

Как сообщает оперштаб Липецкой области, за минувшие сутки 205 человек в регионе завершили лечение от COVID-19, 9 человек умерли. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 51910 случаев новой коронавирусной инфекции, 45341 человек выздоровел, 1619 человек умерли. 4950 — на лечении.



По состоянию на 14.00 25 сентября в больницах находятся 511 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», получают лечение на дому 4439 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 215 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших в городе Липецке — 104 человека, в городе Ельце — 29 человек и в Лебедянском районе — 22 человека.



В Краснинском районе 15 новых заболевших, в Усманском — 12, в Липецком- 10, в Грязинском — 7, в Становлянском и Елецком районах - по 6, в Чаплыгинском районе — 3. в Добровском — 1.