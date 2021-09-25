В Липецкой области временами дожди и до +15

В Липецке облачно с прояснениями, временами дожди.

В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием атмосферных фронтов циклона со Скандинавии – пройдут дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, временами дожди, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 8-13 м/сек, днем местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от +5 до +10 градусов, днем будет от +10 до +15 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, временами дожди. Температура ночью составит от +6 до +8 градусов, днем будет от +12 до +14 градусов.



День 26 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 2 градуса мороза.