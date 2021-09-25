Погода в Липецке

47 минут назад

В Липецкой области временами дожди и до +15

1 192
#дождь #туман #ветер
В Липецкой области временами дожди и до +15

В Липецке облачно с прояснениями, временами дожди.

В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием атмосферных фронтов циклона со Скандинавии – пройдут дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, временами дожди, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 8-13 м/сек, днем местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от +5 до +10 градусов, днем будет от +10 до +15 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, временами дожди. Температура ночью составит от +6 до +8 градусов, днем будет от +12 до +14 градусов.

 День 26 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 2 градуса мороза.
1 192
#дождь #туман #ветер

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

читайте правильно

21 минуту назад
В Липецкой области временами бордюрные дожди до +15метров длиной...
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области туманно, дождливо и до +14
#дожди
2
В Липецкой области туманно, дождливо и до +14

вчера, 17:07

Погода в Липецке
Малоподвижный циклон не выпускает дожди из Липецкой области
#дожди
9
Малоподвижный циклон не выпускает дожди из Липецкой области

23.09.2021 17:04

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшие дожди и до +13
#дожди
5
В Липецкой области небольшие дожди и до +13

22.09.2021 17:01

Погода в Липецке
В Липецкой области дождливо, туманно и до +14
#дожди
5
В Липецкой области дождливо, туманно и до +14

21.09.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшие дожди и до +15
#дожди
9
В Липецкой области небольшие дожди и до +15

20.09.2021 17:00

Погода в Липецке
Дожди задерживаются в Липецкой области вместе с циклоном
#дожди #циклон
5
Дожди задерживаются в Липецкой области вместе с циклоном

19.09.2021 13:33

Погода в Липецке