За сутки от коронавируса в Липецкой области умерли 9 человек

215 человек заболели.

За последние сутки в Липецкой области официально зарегистрировали 215 новых случаев коронавирусной инфекции, 9 человек умерли, 205 человек выздоровели.



С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в нашем регионе выявили 51 910 случаев COVID-19, выздоровел 45 341 человек, умерли 1 615 человек.



В России за сутки выявлен 22 041 случай COVID-19, выздоровели 16 325 человек, умерли 822 человека.



С начала эпидемии в стране выявили 7 398 415 случаев COVID-19, выздоровели 6 590 933 человека, умерли 203 095 человек.