Коронавирус

сегодня, 11:58

За сутки от коронавируса в Липецкой области умерли 9 человек

13 511
#коронавирус
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За сутки от коронавируса в Липецкой области умерли 9 человек

215 человек заболели.

За последние сутки в Липецкой области официально зарегистрировали 215 новых случаев коронавирусной инфекции, 9 человек умерли, 205 человек выздоровели.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в нашем регионе выявили 51 910 случаев COVID-19, выздоровел 45 341 человек, умерли 1 615 человек.

В России за сутки выявлен 22 041 случай COVID-19, выздоровели 16 325 человек, умерли 822 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 7 398 415 случаев COVID-19, выздоровели 6 590 933 человека, умерли 203 095 человек.
13 511
#коронавирус
1

Комментарии (13)

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ох

2 минуты назад
В Израиле всплеск заболеваний, зачем так врать? Смертность снизилась в 10 раз там. Не знаешь - помолчи.
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Патриот

5 минут назад
Смотрящий, мы видим в какой ситуации Израиль. С Пфайзером)))
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В Израиле всплеск заболеваний

11 минут назад
Спасибо вакцинации поголовной. Израиль первый говорил на весь мир что у них самок большое число привитых. И вот результат самая большая смертность как я понимаю. В России народ поумнее, жить ещё хотят. Я не удивлюсь если вакцинация для сокращения населения и придумана
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Смотрящий

15 минут назад
Патриот, Израиль, к Вам не обращается за помощью? Так и не чего настойчиво предлагать ... и уж тем более брать виду - на себя! С Вашей вакциной ...
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Патриот

20 минут назад
Смотрящий, в Израиле всплеск заболеваемости, а виновата наша вакцина. Яснопонятно
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Смотрящий

31 минуту назад
***, Кто бы сомневался ... в Ваших заявлениях! То что Вы готовы и на луну высадиться, мы тоже в курсе! Трусов - правда ни как не можете сшить, без помощи ... а в остальном мы впереди планеты всей! Это и есть, Ваше уникальное достижение, аналогов которому в мире нет! Весь мир за 30 лет, устал от Вашей клоунады ... Можем! Повторим ... Покажем!
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аа

36 минут назад
Смотрящий, да задолбал ты уже, демагог.
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Оксана

37 минут назад
Надо ещё обязательно указывать возраст, и кто из них был привит. Или это секретная информация?
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Ольга

43 минуты назад
Задолбали эти антипрививочники, не хотите - не прививайтесь, нравится болеть, да ради бога болейте на здоровье, кто ж вас неволит, только потом не нойте что умирают.
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Фокс

50 минут назад
Даже если ковида вовсе бы не существовало, его следовало изобрести, т.к. это изумительный инструмент дурить и ограничивать народ. Устраивать дискриминацию "привит-непривит"
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