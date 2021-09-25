Коронавирус
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За сутки от коронавируса в Липецкой области умерли 9 человек
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215 человек заболели.
За последние сутки в Липецкой области официально зарегистрировали 215 новых случаев коронавирусной инфекции, 9 человек умерли, 205 человек выздоровели.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в нашем регионе выявили 51 910 случаев COVID-19, выздоровел 45 341 человек, умерли 1 615 человек.
В России за сутки выявлен 22 041 случай COVID-19, выздоровели 16 325 человек, умерли 822 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 7 398 415 случаев COVID-19, выздоровели 6 590 933 человека, умерли 203 095 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в нашем регионе выявили 51 910 случаев COVID-19, выздоровел 45 341 человек, умерли 1 615 человек.
В России за сутки выявлен 22 041 случай COVID-19, выздоровели 16 325 человек, умерли 822 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 7 398 415 случаев COVID-19, выздоровели 6 590 933 человека, умерли 203 095 человек.
13 511
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