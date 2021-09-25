На четырёх улицах Липецка завтра отключат холодную воду

Отключения связаны с ремонтными работами на Юношеской и Водопьянова.

Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, для устранения утечки на водоводе диаметром 100 миллиметров на улице Юношеской, 25 завтра, 26 сентября с 10:00 до 20:00 будет отключена холодная вода потребителям по адресам: улица Юношеская, 18а; 18б; 20а; 39б; 47; 47а; 43; 44; 45; 49; 53; 55; 57; 59 и в частном секторе на улице Юношеской, 20-42.



Кроме того, по причине устранения утечки на водоводе диаметром 100 миллиметров на улице Водопьянова, 14 завтра с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды по адресам: улица Водопьянова, 12, 14, 16, 18; улица Студенческий городок, 11а, 11, 13, 14; проезд Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 14а.



ЛГЭК предупреждает, что возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ, а подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.