В ДТП в Липецком районе пострадал водитель «Чери»

Авария произошла на трассе Орёл-Тамбов.

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Вчера в Липецком районе у поворота на Бруслановку столкнулись две легковушки. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, 24 сентября в 18:31 на 272-м километре дороги Орёл-Тамбов в Липецком районе столкнулись автомобили «Шевроле Нива» под управлением 23-летнего водителя и «Чери Тигго», за рулём которого был 36-летний мужчина.



По предварительным данным, водитель «Шевроле Нива» не уступил дорогу автомобилю «Чери», который имел преимущество в движении.



В результате ДТП пострадал водитель «Чери» - он был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, но после оказания помощи отпущен домой.