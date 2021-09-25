Происшествия

сегодня, 10:37

В ДТП в Липецком районе пострадал водитель «Чери»

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#ДТП
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Авария произошла на трассе Орёл-Тамбов.

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Вчера в Липецком районе у поворота на Бруслановку столкнулись две легковушки. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, 24 сентября в 18:31 на 272-м километре дороги Орёл-Тамбов в Липецком районе столкнулись автомобили «Шевроле Нива» под управлением 23-летнего водителя и «Чери Тигго», за рулём которого был 36-летний мужчина.

По предварительным данным, водитель «Шевроле Нива» не уступил дорогу автомобилю «Чери», который имел преимущество в движении.

В результате ДТП пострадал водитель «Чери» - он был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, но после оказания помощи отпущен домой.
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#ДТП
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Комментарии (1)

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Нивовод

51 минуту назад
Не бодайтесь вы с нивами,это чьеревато и головка будет бо бо.
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