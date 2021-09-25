Коронавирус в России: ограничения возвращаются, локдаун не планируется

Количество заболевших коронавирусом растет – регионы готовятся к четвертой волне и возвращают ограничения. Полный локдаун власти вводить не планируют. Часть школьников уже ушли на дистанционку, хотя большинство учатся в привычном режиме. Документы для регистрации вакцины для подростков подали в Минздрав

Эксперты все чаще говорят о четвертой волне – количество заразившихся SARS-CoV-2 продолжает расти, на этой неделе оно вернулось к августовским показателям: их число колебалось от 19,2 до 21,4 тысячи случаев за сутки. Суточная смертность вновь повторила печальный рекорд – 23 сентября было объявлено о 820 летальных случаях, прежний максимум (820 случаев) регистрировался почти месяц назад, 26 августа. 24 сентября антирекорд был обновлен – 828 случаев за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 101 446 инфицированных, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 7 376 374 человек, умерли 202 273 человек.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, вновь растет – с понедельника по пятницу регистрировалось от 205 до 217 заразившихся. Число летальных случаев составило 1606 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 51 695 случаев новой коронавирусной инфекции, 45 136 человек выздоровели.



Заболеваемость COVID-19 растет – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заметный рост отмечался в 36 регионах. «Мы видим рост впервые за восемь недель, девятая неделя дает рост и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный. Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста», - пояснила она в интервью телеканалу НТВ. Ее коллега, заместитель директора по научной работе ЦНИИ



Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с РИА Новости добавил, что дальнейшее развитие эпидситуации будет зависеть от уровня вакцинации. Анна попова пояснила в интервью телеканалу НТВ, что сегодня полностью (двумя компонентами) почти 40 миллионов взрослых россиян. Но сейчас необходимо вдвое большее число граждан с иммунитетом. «Надо успеть до того подъема, о котором мы говорим», - добавила она.



В нескольких российских регионах уже вернули часть ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19, передает РБК. Например, в Башкирии до 1 ноября запретили участие зрителей в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях в закрытых помещениях. В Тюменской области на спортивных мероприятиях разрешено заполнять лишь половину от вместимости стадиона, при том могут присутствовать не больше 1 тысячи зрителей. Ужесточения противоэпидемических мер не исключают в Пермском крае, сообщает «Коммерсант» - здесь могут запретить массовые мероприятия. Новые ограничения допускают в Ульяновской области.



Самым распространенным в России остается штамм «Дельта» - буквально за пару месяцев он вытеснил все остальные варианты SARS-CoV-2, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. В России он появился впервые в конце апреля, а в августе на него приходилось более 95% всех случаев, в некоторых регионах его доля составляла до 100%. По словам Анны Поповой, сам по себе штамм «дельта» не вызывает более тяжелого течения болезни, его особенность – это более быстрое распространение. Эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА Новости добавил – вероятность того, что этот вариант станет более опасным, также невелика. Он отметил, что, по опубликованным зарубежными учеными данным, вариант «дельта» практически исчерпал себя.



Спад заболеваемости коронавирусом, вероятно, следует ожидать в январе 2022 года – так считает основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, передает ТАСС. К такому выводу он пришел на основе данных по предыдущим вспышкам COVID-19 в России. «По коронавирусу волна длится в среднем четыре-шесть недель. Если она начнется в конце октября-ноябре, то как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления социальных контактов мы увидим спад», - пояснил он свой прогноз. По мнению заместителя директора по научной работе ЦНИИ



Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, осенняя заболеваемость COVID-19 в этом году будет не такой высокой, как в прошлом, но многое зависит от вакцинации и соблюдения мер эпидбезопасности – это мытье рук, соблюдение социальной дистанции, маски. Плато по заболеваемости, с большой долей вероятности, стоит ожидать в декабре, отметил в эфире телеканала «Москва 24» инфекционист Евгений Тимаков. Локдаун, аналогичный прошлогоднему, пока тоже не планируется, несмотря на рост заболеваемости. Оснований для его введения пока нет, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также подтвердил журналистам, что российские власти пока не рассматривают возможность нового локдауна. «На федеральном уровне, по крайней мере в администрации президента, какие-то обсуждений на этот счет не ведется», - сказал представитель Кремля.



Медики обеспокоены наступающим эпидсезоном гриппа. К его началу население подошло в этом году с необычно низким популяционным иммунитетом, отметила на пресс-конференции в медиацентре «Россия сегодня» заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко. В прошлом году из-за ограничений по коронавирусу единичными оказались и случаи гриппа. В основном все болели или коронавирусом или ОРВИ. Это значит, что та часть коллективного иммунитета, которая обычно формировалась за счет заболевших, в этот раз не сформирована, передает ее мнение «Российская газета». Врачи опасаются, что в этом сезоне грипп может активно заявить о себе. Правда, четких прогнозов у ученых пока нет – очень нетипичной оказалась ситуация.

В НИИ гриппа имени Смородинцева призывают граждан вакцинироваться от гриппа.



Контролировать нужно не только коронавирус – привычная диспансеризация, несмотря на пандемию, в этом году проходит в штатном режиме. Исключения – территории, где отмечается рост коронавирусной инфекции, заявил в ходе онлайн-выступления в ООН министр здравоохранения России Михаил Мурашко. С июля медики начали проводить углубленную диспансеризацию для тех, кто переболел коронавирусом, ее прошли уже 250 тысяч человек. Минздрав утвердил и направил в регионы 12-ю версию методических рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства. Изменения отразили новые научные данные. Например, в раздел, касающийся терапии неотложных состояний, добавлена информация о рациональном использовании кислорода при респираторной поддержке пациентов. Обновлен и раздел по специфической профилактике COVID-19 - в него внесена информация о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных. Обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики.



Вакцинация в России продолжается. Полный курс вакцины получили порядка 40 миллионов человек, цифра меняется ежедневно. Пока прививки делают взрослым. На этой неделе Минздрав получил документы от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи на регистрацию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у подростков. Теперь, согласно установленной процедуре, документы направят на экспертизу. По ее результатам будут принимать решение о государственной регистрации вакцины, сообщает ТАСС. Если вакцину зарегистрируют, решение о прививке для подростка будет на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или иных законных представителей, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Центр Чумакова ненадолго приостанавливал выпуск сырья для вакцины «КовиВак» - пауза потребовалась, чтобы модернизировать производство и нарастить объемы вакцины. «Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо более доступным для всех российских граждан», приводятся в пресс-релизе Минобрнауки слова генерального директора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдара Ишмухаметова.



Растущая заболеваемость вносит коррективы в учебу школьников. Учащиеся в некоторых регионах стали частично переходить на дистанционное обучение. Однако пока большинство учебных заведений работают очно, отметил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе своего визита в Австрию, где проходит чемпионат профмастерства EuroSkills. «Ряд технических решений, которые использовались во время вынужденного дистанционного обучения, мы взяли на вооружение и применяем и сейчас, когда учеба в школах идет в традиционном формате», - приводит пресс-служба министерства слова Кравцова.