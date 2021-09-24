Происшествия
58 минут назад
Столкновение трёх автомобилей на улице Терешковой сняла камера наблюдения
Виновнику ДТП никто не мешал.
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Столкновение трех автомобилей на улице Терешковой в Липецке сняла камера уличного наблюдения.
На записи видно, как автомобиль «Шевроле» остановился в левой полосе с включенным поворотником. В машину, перестроившись из правой полосы, врезался автомобиль «Шкода». Каких-то помех, которые могли привести к такому маневру на записи не видно.
От удара «Шевроле» вытолкнуло на полосу встречного движения под автомобиль «Митсубиси Паджеро».
Ранее GOROD48 сообщал, что в аварии получила травмы пассажирка «Шевроле», ее доставили в больницу. Чудом не пострадал ребенок находившийся в «Митсубиси».
На записи видно, как автомобиль «Шевроле» остановился в левой полосе с включенным поворотником. В машину, перестроившись из правой полосы, врезался автомобиль «Шкода». Каких-то помех, которые могли привести к такому маневру на записи не видно.
От удара «Шевроле» вытолкнуло на полосу встречного движения под автомобиль «Митсубиси Паджеро».
Ранее GOROD48 сообщал, что в аварии получила травмы пассажирка «Шевроле», ее доставили в больницу. Чудом не пострадал ребенок находившийся в «Митсубиси».
Единственная
Игорь