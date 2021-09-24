Происшествия

58 минут назад

Столкновение трёх автомобилей на улице Терешковой сняла камера наблюдения

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#ДТП
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Виновнику ДТП никто не мешал.

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Столкновение трех автомобилей на улице Терешковой в Липецке сняла камера уличного наблюдения.

На записи видно, как автомобиль «Шевроле» остановился в левой полосе с включенным поворотником. В машину, перестроившись из правой полосы, врезался автомобиль «Шкода». Каких-то помех, которые могли привести к такому маневру на записи не видно.

От удара «Шевроле» вытолкнуло на полосу встречного движения под автомобиль «Митсубиси Паджеро».

Ранее GOROD48 сообщал, что в аварии получила травмы пассажирка «Шевроле», ее доставили в больницу. Чудом не пострадал ребенок находившийся в «Митсубиси».
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#ДТП
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Комментарии (2)

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Единственная

21 минуту назад
новость ,что у меня подняла настроение ! Трое будут ходить пешком !
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Игорь

33 минуты назад
Похоже с такой тонировкой и ежика в тумане не увидишь...
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