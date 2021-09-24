Происшествия

сегодня, 20:47

На улице Терешковой столкнулись три автомобиля

4 1286
#ДТП #
3
На улице Терешковой столкнулись три автомобиля

В аварии пострадала женщина.

Вечером 24 сентября на улице Терешковой в Липецке рядом с СК «Звездный» столкнулись автомобили «Шкода», «Митсубиси» и «Шевроле».

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По предварительной версии, водитель автомобиля «Шевроле» ждал пока проедет встречный поток, чтобы повернуть налево. В этот момент в его автомобиль врезалась «Шкода». От удара «Шевроле» столкнулся внедорожником «Митсубиси».

Сразу после аварии водитель «Шкоды» снял с машины номера. 

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На место аварии прибыл пожарный наряд: из разбитых машин разлилось топливо. В ДТП получила травму  пассажирка «Шевроле», ее доставили в больницу. Чудом не пострадал ребенок находившийся в «Митсубиси».
4 1286
#ДТП #
3

Комментарии (4)

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Животиков

27 минут назад
номера снимают виновные что бы авто не попал в базы типа номерограмма или автотеки. ремонт за свой счет и чистая история.
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Андрей

34 минуты назад
Поэтому постоянно и говорят не выкручивайте руль, особенно при повороте налево, пока не начали движение. Слава Богу никто не погиб
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Кто объяснит

сегодня, 20:59
Смысл снятия номеров
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Ы

сегодня, 20:52
Задний снял а передние с номером на асфальте лежали.
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