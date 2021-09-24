На улице Терешковой столкнулись три автомобиля

В аварии пострадала женщина.

Вечером 24 сентября на улице Терешковой в Липецке рядом с СК «Звездный» столкнулись автомобили «Шкода», «Митсубиси» и «Шевроле».По предварительной версии, водитель автомобиля «Шевроле» ждал пока проедет встречный поток, чтобы повернуть налево. В этот момент в его автомобиль врезалась «Шкода». От удара «Шевроле» столкнулся внедорожником «Митсубиси».Сразу после аварии водитель «Шкоды» снял с машины номера.На место аварии прибыл пожарный наряд: из разбитых машин разлилось топливо. В ДТП получила травму пассажирка «Шевроле», ее доставили в больницу. Чудом не пострадал ребенок находившийся в «Митсубиси».