Общество

48 минут назад

На восьми улицах Липецка отключат воду для устранения утечек

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#отключения
На восьми улицах Липецка отключат воду для устранения утечек

25 сентября, в субботу с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Речной и Буденного из-за устранения утечки на водоводе на улице Речной.  

С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе на участке улицы Зоологической не будет холодной воды в частном секторе улиц Полярной и Зоологической.  

26 сентября, в воскресенье с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 18а, 18б, 20а, 39б, 43, 44, 45, 47, 47а, 49, 53, 55, 57, 59 по улице Юношеской, а также в частном секторе улицы Юношеской, в домах с № 20 по № 42 – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на вышеназванной улице.  

С 10:00 до 20:00 ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды в дома №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 11, 11а, 13, 14 в Студенческом городке, №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 14а по проезду Строителей для устранения утечки на водоводе по улице Водопьянова.  

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.  
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#отключения

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