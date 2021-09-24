В Липецкой области за сутки выявлено 217 случаев коронавирусной инфекции9 человек умерли

За минувшие сутки 232 человека в регионе завершили лечение от COVID-19, 9 человек умерли.



Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 51695 случаев новой коронавирусной инфекции, 45136 человек выздоровели, 1610 человек умерли. 4949 — на лечении.



По состоянию на 14.00, 24.09.2021г. в больницах находятся:



539 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».



Получают лечение на дому 4410 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 217 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



г. Липецк - 71

г. Елец - 23

Воловский район - 2

Грязинский район - 40

Добровский район - 3

Елецкий район - 6

Задонский район - 7

Краснинский район - 7

Лебедянский район - 37

Липецкий район - 6

Становлянский район - 2

Тербунский район - 3

Усманский район - 1

Хлевенский район - 9

