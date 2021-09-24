Общество

50 минут назад

В Липецкой области за сутки выявлено 217 случаев коронавирусной инфекции9 человек умерли

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За минувшие сутки 232 человека в регионе завершили лечение от COVID-19, 9 человек умерли.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 51695 случаев новой коронавирусной инфекции, 45136 человек выздоровели, 1610 человек умерли. 4949 — на лечении. 

По состоянию на 14.00, 24.09.2021г. в больницах находятся: 

539 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». 

Получают лечение на дому 4410 пациентов с лёгкой формой COVID-19. 

За последние сутки в регионе подтверждены 217 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам: 

г. Липецк - 71 
г. Елец - 23 
Воловский район - 2 
Грязинский район - 40 
Добровский район - 3 
Елецкий район - 6 
Задонский район - 7 
Краснинский район - 7 
Лебедянский район - 37 
Липецкий район - 6 
Становлянский район - 2 
Тербунский район - 3 
Усманский район - 1 
Хлевенский район - 9
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