Общество
50 минут назад
В Липецкой области за сутки выявлено 217 случаев коронавирусной инфекции9 человек умерли
За минувшие сутки 232 человека в регионе завершили лечение от COVID-19, 9 человек умерли.
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 51695 случаев новой коронавирусной инфекции, 45136 человек выздоровели, 1610 человек умерли. 4949 — на лечении.
По состоянию на 14.00, 24.09.2021г. в больницах находятся:
539 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
Получают лечение на дому 4410 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждены 217 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 71
г. Елец - 23
Воловский район - 2
Грязинский район - 40
Добровский район - 3
Елецкий район - 6
Задонский район - 7
Краснинский район - 7
Лебедянский район - 37
Липецкий район - 6
Становлянский район - 2
Тербунский район - 3
Усманский район - 1
Хлевенский район - 9
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 51695 случаев новой коронавирусной инфекции, 45136 человек выздоровели, 1610 человек умерли. 4949 — на лечении.
По состоянию на 14.00, 24.09.2021г. в больницах находятся:
539 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
Получают лечение на дому 4410 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждены 217 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 71
г. Елец - 23
Воловский район - 2
Грязинский район - 40
Добровский район - 3
Елецкий район - 6
Задонский район - 7
Краснинский район - 7
Лебедянский район - 37
Липецкий район - 6
Становлянский район - 2
Тербунский район - 3
Усманский район - 1
Хлевенский район - 9