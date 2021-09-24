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Некоторые выплаты проиндексируют с 1 февраля 2022 года

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#выплаты #индексация #пенсия

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 18 521 рубль

Денежные выплаты у ряда категорий граждан вырастут с 1 февраля 2022 года, - заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Ежемесячные денежные выплаты ряду категорий граждан будут проиндексированы на 5,8% с 1 февраля 2022 года, - заявила Голикова. "Размер ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан будет проиндексирован с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, в 2022 году на 5,8%, в 2023 и 2024 годах на 4% соответственно. Увеличение коснется порядка 14,5 млн наших граждан", - отметила вице-премьер.

А средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 18 521 рубль, - заявила Голикова.

По ее словам, проектом бюджета Пенсионного фонда РФ среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам предусмотрен в 2022 году [на уровне] 18 521 рубль, - передает ТАСС.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3% с 1 января и в настоящее время в среднем составляют до 17 443 рублей. С 2019 года и до 2024 года индексация пенсий проходит с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее.
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#выплаты #индексация #пенсия

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