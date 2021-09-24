сегодня, 15:53
Некоторые выплаты проиндексируют с 1 февраля 2022 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 18 521 рубль
Ежемесячные денежные выплаты ряду категорий граждан будут проиндексированы на 5,8% с 1 февраля 2022 года, - заявила Голикова. "Размер ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан будет проиндексирован с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, в 2022 году на 5,8%, в 2023 и 2024 годах на 4% соответственно. Увеличение коснется порядка 14,5 млн наших граждан", - отметила вице-премьер.
А средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 18 521 рубль, - заявила Голикова.
По ее словам, проектом бюджета Пенсионного фонда РФ среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам предусмотрен в 2022 году [на уровне] 18 521 рубль, - передает ТАСС.
Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3% с 1 января и в настоящее время в среднем составляют до 17 443 рублей. С 2019 года и до 2024 года индексация пенсий проходит с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее.