Из липецкого магазина изъяли более 40 бутылок водки и 70 пачек сигарет

За незаконный оборот алкогольной и табачной продукции предприниматель может получить штрафов более чем на 500 000 рублей.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, 23 сентября при обследовании магазина на улице Шевченко в Липецке были установлены нарушения правил поведения в период введения режима повышенной готовности. В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Предпринимателю грозит предупреждение или наложение штрафа от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.



В ходе осмотра магазина и прилегающих к нему помещений нашли более 40 бутылок водки. Лицензии на продажу алкогольной продукции у предпринимателя нет.



- Без лицензии оборот алкогольной продукции запрещён, за подобное административное правонарушение предусмотрена ответственность по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, кроме того, на обнаруженных в магазине бутылках, акцизные или федеральные специальные марки отсутствовали, - отметили в управлении потребрынка. - За оборот алкогольной продукции без маркировки установлена административная ответственность по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ. Поскольку алкогольная продукция реализовывалась в магазине без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота, в отношении предпринимателя также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ.



В том же киоске установлен оборот немаркированной табачной продукции - всего обнаружено 70 пачек сигарет, в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке».



Алкоголь и сигареты изъяты до рассмотрения административных дел.



За незаконный оборот алкогольной и табачной продукции предприниматель может получить пять штрафов, суммарный размер которых составит свыше 500 000 рублей.

