Происшествия

24.09.2021 15:25

Из липецкого магазина изъяли более 40 бутылок водки и 70 пачек сигарет

13 1914
#алкоголь #торговля #сигареты
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Из липецкого магазина изъяли более 40 бутылок водки и 70 пачек сигарет

За незаконный оборот алкогольной и табачной продукции предприниматель может получить штрафов более чем на 500 000 рублей.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, 23 сентября при обследовании магазина на улице Шевченко в Липецке были установлены нарушения правил поведения в период введения режима повышенной готовности. В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Предпринимателю грозит предупреждение или наложение штрафа от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

В ходе осмотра магазина и прилегающих к нему помещений нашли более 40 бутылок водки. Лицензии на продажу алкогольной продукции у предпринимателя нет.

- Без лицензии оборот алкогольной продукции запрещён, за подобное административное правонарушение предусмотрена ответственность по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, кроме того, на обнаруженных в магазине бутылках, акцизные или федеральные специальные марки отсутствовали, - отметили в управлении потребрынка. - За оборот алкогольной продукции без маркировки установлена административная ответственность по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ. Поскольку алкогольная продукция реализовывалась в магазине без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота, в отношении предпринимателя также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ.

В том же киоске установлен оборот немаркированной табачной продукции - всего обнаружено 70 пачек сигарет, в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке».

Алкоголь и сигареты изъяты до рассмотрения административных дел.

За незаконный оборот алкогольной и табачной продукции предприниматель может получить пять штрафов, суммарный размер которых составит свыше 500 000 рублей.
13 1914
#алкоголь #торговля #сигареты
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Комментарии (13)

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Это,даже,не снайперы,

24.09.2021 22:05
вова, это мелкие договорняки ради показателей и отчётов. Ни нашим,ни вашим или наоборот-и вашим ,и нашим,всем хорошо. А шоу маст гоу он.
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вова

24.09.2021 21:06
Как снайперы, наносят точечные удары. Артподготовку слабО провести?
ответить

Трибуна

24.09.2021 20:38
Мы льем зимбуру у нас проплаченно
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Липецк 8

24.09.2021 19:15
Все в гаражи Липчанин 6 за рулём 2.там всегда. Все куплено.
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Браво

24.09.2021 18:47
Грандиозное изъятие!!!! А такие показатели сегодня в новостях по первому озвучат??
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Бюджетники - голосовать как прикажут

24.09.2021 18:26
все что изымают продают в киоске на папина,9. там крыша надежная
ответить

Бум.

24.09.2021 18:22
Плохо ищете.
ответить

Ха

24.09.2021 18:18
Однако маловато,если хорошенько поискать то много чего можно найти.
ответить

Михаил

24.09.2021 18:11
Надо склады подпольные , в гаражах закрывать, а не бутылки собирать , бездельники.
ответить

Травить соотечественников имеет право-

24.09.2021 17:10
Родина, только,в лице властей
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