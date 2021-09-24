В России

34 минуты назад

Установлен новый суточный рекорд смертности от коронавируса

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#коронавирус #смертность #рекорд

В России 828 человек скончались от коронавируса за последние сутки.

За минувшие сутки в России умерло 828 пациентов с коронавирусной инфекцией — это максимальный показатель с начала пандемии, - сообщает Оперштаб.

Накануне было зарегистрировано 820 смертей от заболевания, аналогичное количество зафиксировали и 26 августа.

В частности, в Санкт-Петербурге скончались 59 человек, в Москве — 56, в Свердловской области — 37.

Также за день выявили 21 379 новых случаев COVID-19, 15 828 человек выздоровели.

За весь период в России от коронавируса умерло 202 273 человека.
75
#коронавирус #смертность #рекорд

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