В России
34 минуты назад
Установлен новый суточный рекорд смертности от коронавируса
В России 828 человек скончались от коронавируса за последние сутки.
За минувшие сутки в России умерло 828 пациентов с коронавирусной инфекцией — это максимальный показатель с начала пандемии, - сообщает Оперштаб.
Накануне было зарегистрировано 820 смертей от заболевания, аналогичное количество зафиксировали и 26 августа.
В частности, в Санкт-Петербурге скончались 59 человек, в Москве — 56, в Свердловской области — 37.
Также за день выявили 21 379 новых случаев COVID-19, 15 828 человек выздоровели.
За весь период в России от коронавируса умерло 202 273 человека.
Накануне было зарегистрировано 820 смертей от заболевания, аналогичное количество зафиксировали и 26 августа.
В частности, в Санкт-Петербурге скончались 59 человек, в Москве — 56, в Свердловской области — 37.
Также за день выявили 21 379 новых случаев COVID-19, 15 828 человек выздоровели.
За весь период в России от коронавируса умерло 202 273 человека.