Общество
40 минут назад
Водитель автобуса из Липецка завоевал серебро всероссийского конкурса
Алексей Карпухин получил в качестве приза – 150 тысяч рублей
Более 80 лучших водителей автобусов со всей страны боролись за призовой фонд 1 млн рублей на Всероссийском конкурсе «Лучший водитель автобуса», организованном Министерством транспорта Российской Федерации, Правительством Санкт-Петербурга, Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (ОАО НИИАТ) и СПб ГУП «Пассажиравтотранс», сообщает ТАСС.
В конкурсе участвовали водители из Республики Татарстан, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Тюменской, Тверской, Томской, Свердловской, Липецкой, Костромской областей, Красноярского края и других регионов.
Водители демонстрировали свое мастерство в скоростном маневрировании, умениях заезжать в бокс, выполнять параллельную парковку, делать «змейку» и упражнение «круг», а также в знаниях правил дорожного движения.
Самым ожидаемым и непредсказуемым соревновательным элементом стал модуль «комфортное вождение». Для его проведения в салон автобуса устанавливалась кружка с водой, а самый «комфортный» водитель определялся количеством не расплескавшейся жидкости.
Первое место в категории «водители автобусов большой вместимости» занял Александр Паснов из Москвы, ГУП «Мосгортранс», он увез домой 300 тыс. рублей.
Золото и 300 тыс. рублей в категории «водители автобусов средней вместимости» завоевал Александр Грагерт, СПБ ГУП «Пассажиравторанс», серебро и 150 тыс. получил Алексей Карпухин из Липецка, МУП «Горэлектротранс», третье место у Дениса Зматракова из Тобольска, АО «Тобольское ПАТП». Он получил 50 тыс. рублей.
В конкурсе участвовали водители из Республики Татарстан, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Тюменской, Тверской, Томской, Свердловской, Липецкой, Костромской областей, Красноярского края и других регионов.
Водители демонстрировали свое мастерство в скоростном маневрировании, умениях заезжать в бокс, выполнять параллельную парковку, делать «змейку» и упражнение «круг», а также в знаниях правил дорожного движения.
Самым ожидаемым и непредсказуемым соревновательным элементом стал модуль «комфортное вождение». Для его проведения в салон автобуса устанавливалась кружка с водой, а самый «комфортный» водитель определялся количеством не расплескавшейся жидкости.
Первое место в категории «водители автобусов большой вместимости» занял Александр Паснов из Москвы, ГУП «Мосгортранс», он увез домой 300 тыс. рублей.
Золото и 300 тыс. рублей в категории «водители автобусов средней вместимости» завоевал Александр Грагерт, СПБ ГУП «Пассажиравторанс», серебро и 150 тыс. получил Алексей Карпухин из Липецка, МУП «Горэлектротранс», третье место у Дениса Зматракова из Тобольска, АО «Тобольское ПАТП». Он получил 50 тыс. рублей.