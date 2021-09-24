Общество

40 минут назад

Водитель автобуса из Липецка завоевал серебро всероссийского конкурса

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#конкурс #вождение #автобус
Водитель автобуса из Липецка завоевал серебро всероссийского конкурса

Алексей Карпухин получил в качестве приза – 150 тысяч рублей

Более 80 лучших водителей автобусов со всей страны боролись за призовой фонд 1 млн рублей на Всероссийском конкурсе «Лучший водитель автобуса», организованном Министерством транспорта Российской Федерации, Правительством Санкт-Петербурга, Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (ОАО НИИАТ) и СПб ГУП «Пассажиравтотранс», сообщает ТАСС.

В конкурсе участвовали водители из Республики Татарстан, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Тюменской, Тверской, Томской, Свердловской, Липецкой, Костромской областей, Красноярского края и других регионов.
Водители демонстрировали свое мастерство в скоростном маневрировании, умениях заезжать в бокс, выполнять параллельную парковку, делать «змейку» и упражнение «круг», а также в знаниях правил дорожного движения.

Самым ожидаемым и непредсказуемым соревновательным элементом стал модуль «комфортное вождение». Для его проведения в салон автобуса устанавливалась кружка с водой, а самый «комфортный» водитель определялся количеством не расплескавшейся жидкости. 

Первое место в категории «водители автобусов большой вместимости» занял Александр Паснов из Москвы, ГУП «Мосгортранс», он увез домой 300 тыс. рублей.

Золото и 300 тыс. рублей в категории «водители автобусов средней вместимости» завоевал Александр Грагерт, СПБ ГУП «Пассажиравторанс», серебро и 150 тыс. получил Алексей Карпухин из Липецка, МУП «Горэлектротранс», третье место у Дениса Зматракова из Тобольска, АО «Тобольское ПАТП». Он получил 50 тыс. рублей.


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#конкурс #вождение #автобус

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