Происшествия

сегодня, 14:37

Житель Липецкой области попался на грабеже в Москве

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#грабёж
Житель Липецкой области попался на грабеже в Москве

Убегавшего от охранника магазина мужчину задержали росгвардейцы

В Северном административном округе столицысотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

- Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. Рано утром, следуя по маршруту патрулирования, правоохранители увидели, как из магазина выбежал мужчина, за которым гнался охранник.  Через несколько минут в результате профессиональных действий росгвардейцев пытавшийся скрыться гражданин был задержан. Им оказался ранее судимый 27-летний уроженец Липецкой области, для дальнейшего разбирательства его передали полиции, - сообщили в пресс-службе Главного управления войск Росгвардии по Москве.

Фото: 77.rosguard.gov.ru

593
#грабёж

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