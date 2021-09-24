Житель Липецкой области попался на грабеже в Москве

Убегавшего от охранника магазина мужчину задержали росгвардейцы

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В Северном административном округе столицысотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.- Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. Рано утром, следуя по маршруту патрулирования, правоохранители увидели, как из магазина выбежал мужчина, за которым гнался охранник. Через несколько минут в результате профессиональных действий росгвардейцев пытавшийся скрыться гражданин был задержан. Им оказался ранее судимый 27-летний уроженец Липецкой области, для дальнейшего разбирательства его передали полиции, - сообщили в пресс-службе Главного управления войск Росгвардии по Москве.