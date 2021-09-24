Происшествия

сегодня, 14:28

Липчанин обокрал уснувшего под деревом пьяного пенсионера

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#кража
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Липчанин обокрал уснувшего под деревом пьяного пенсионера

Украденной карточкой мужчина расплачивался за продукты

В селе Петровское Тамбовской области пенсионер принял на грудь  и уснул под деревом. Когда проснулся, обнаружил, что у него пропали телефон и банковская карта. Сотрудники уголовного розыска Тамбовского УМВД нашли похитителя через полторы недели. Им оказался 26-летний липчанин гостивший в Петровском у родственников.

Как рассказал он сам, украденной карточкой он пользовался в магазинах, расплачиваясь за продукты. Таким образом, он отоварился на 8.200 рублей.

Оказалось, что парень уже состоял на учете в полиции за совершение аналогичных краж. 

- В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи виновный наказывается лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области.

5 992
#кража
3

Комментарии (5)

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Антикоммунист

16 минут назад
""В селе Петровское Тамбовской области пенсионер принял на грудь и уснул под деревом. " Демократия.. В совке быстро бы кровавый режим в вытрезвитель определил
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Коммунист

49 минут назад
"В селе Петровское Тамбовской области пенсионер принял на грудь и уснул под деревом. " Обычные будни скрепоносной России)))
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Петруся

сегодня, 14:53
Что то маловат он для уголовки. Рост как у первоклашки.
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Блин горелый

сегодня, 14:44
В 145 раз отделается условным и продолжит свою общественно полезную деятельность. Вот, если у судьи сопрет, то ...
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На вид второклассник

сегодня, 14:32
Только с бородой
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