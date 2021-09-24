Липчанин обокрал уснувшего под деревом пьяного пенсионера

Украденной карточкой мужчина расплачивался за продукты

В селе Петровское Тамбовской области пенсионер принял на грудь и уснул под деревом. Когда проснулся, обнаружил, что у него пропали телефон и банковская карта. Сотрудники уголовного розыска Тамбовского УМВД нашли похитителя через полторы недели. Им оказался 26-летний липчанин гостивший в Петровском у родственников.



Как рассказал он сам, украденной карточкой он пользовался в магазинах, расплачиваясь за продукты. Таким образом, он отоварился на 8.200 рублей.



Оказалось, что парень уже состоял на учете в полиции за совершение аналогичных краж.



- В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи виновный наказывается лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области.



