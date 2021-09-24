Проект преображения сквера Пушкина сделает липчанка

На электронный аукцион поступила всего одна заявка — от индивидуального предпринимателя.

Елецкое управление капитального строительства определило подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству сквера Пушкина. За эту работу подрядчикам были готовы заплатить 1,5 млн рублей. В финальной части торгов ценовое предложение поступило только от одного претендента. С понижением на 2,63% тендер взяла подрядчик из Липецкой области. Известно, что она работает именно по архитектурному профилю и ранее выполняла проект для нового детского сада в Хлевенском районе.



Территория проектирования благоустройства включает в себя сквер Пушкина и прибрежную зону реки Быстрая Сосна. В сквере расположены памятник Пушкину, фонтан, детская и смотровая площадки. Цель проекта - раскрытие потенциала сквера Пушкина и создание знакового узнаваемого пространства, раскрытие образа Пушкина через новые смыслы. Задачи, которые поставили перед проектировщиками, разнообразны, среди них — максимально реализовать те предложения, которые высказали ельчане.



Напомним, проект по благоустройству сквера Пушкина признан одним из лучших в рамках конкурса «Малые города и исторические поселения». Концепция благоустройства сквера Пушкина предполагает создание легких, светлых, ненавязчивых форм с небольшой отсылкой к историзму, но в рамках современности. Запланирован ремонт фонтана в центральной части сквера. Для самых маленьких жителей города создадут новое игровое пространство. Появится читальная зона, понтонная и смотровая площадки на набережной. Будут установлены современные малые архитектурные формы, обновлены пешеходные дорожки, система освещения.