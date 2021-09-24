Общество

сегодня, 13:02

Проект преображения сквера Пушкина сделает липчанка

4 739
#проект #сквер
Проект преображения сквера Пушкина сделает липчанка

На электронный аукцион поступила всего одна заявка — от индивидуального предпринимателя.

Елецкое управление капитального строительства определило подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству сквера Пушкина. За эту работу подрядчикам были готовы заплатить 1,5 млн рублей. В финальной части торгов ценовое предложение поступило только от одного претендента. С понижением на 2,63% тендер взяла подрядчик из Липецкой области. Известно, что она работает именно по архитектурному профилю и ранее выполняла проект для нового детского сада в Хлевенском районе.

Территория проектирования благоустройства включает в себя сквер Пушкина и прибрежную зону реки Быстрая Сосна. В сквере расположены памятник Пушкину, фонтан, детская и смотровая площадки. Цель проекта - раскрытие потенциала сквера Пушкина и создание знакового узнаваемого пространства, раскрытие образа Пушкина через новые смыслы. Задачи, которые поставили перед проектировщиками, разнообразны, среди них — максимально реализовать те предложения, которые высказали ельчане.

Напомним, проект по благоустройству сквера Пушкина признан одним из лучших в рамках конкурса «Малые города и исторические поселения». Концепция благоустройства сквера Пушкина предполагает создание легких, светлых, ненавязчивых форм с небольшой отсылкой к историзму, но в рамках современности. Запланирован ремонт фонтана в центральной части сквера. Для самых маленьких жителей города создадут новое игровое пространство. Появится читальная зона, понтонная и смотровая площадки на набережной. Будут установлены современные малые архитектурные формы, обновлены пешеходные дорожки, система освещения.
4 739
#проект #сквер

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Да уж

34 минуты назад
Каждый день новые проекты. А старые когда доделывать будут? "Мертвые камни" в Молодежном парке, уже лет 10 стоят, ни когда наверное уже не достроят. Аллею на 28-ом начали делать в этом году, должны были уже сдать и все остановилось.
ответить

РВС

38 минут назад
Слава Богу, не в Липецке…. От новшеств начинаешь вздрагивать…
ответить

кокс

47 минут назад
Лучше бы благоустроили сквер на ул Филлипченко такой городской массив а мест отдыха нет сквер мог бы стать жемчужиной 9- 12 микр.
ответить

Сайт

сегодня, 13:18
потихоньку превращается в "Елецкие новости"
ответить

Еще в рубрике

Липчанам из-под полы продавали неправильную водку
#торговля #алкоголь #штраф
12
Липчанам из-под полы продавали неправильную водку

сегодня, 11:21

Общество
В районе Быханова сада из-под земли забили ключи
#ЖКХ #ЛГЭК
16
В районе Быханова сада из-под земли забили ключи

сегодня, 11:15

Общество
В Липецкой области построят 18 газовых заправок
#газовая заправка #АЗС
22
В Липецкой области построят 18 газовых заправок

сегодня, 10:51

Общество
Выставку памяти знаменитого липецкого архитектора откроют онлайн
#выставка #музей #архитектура
3
Выставку памяти знаменитого липецкого архитектора откроют онлайн

сегодня, 10:21

Общество
В Липецке вандалы разбили очередную остановку
#хулиганство #вандализм #благоустройство
17
В Липецке вандалы разбили очередную остановку

сегодня, 10:17

Общество
Московские аудиторы сами попробуют блюда из липецких школьных столовых
#школьное питание #аудит
23
Московские аудиторы сами попробуют блюда из липецких школьных столовых

сегодня, 10:10

Общество