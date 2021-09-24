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сегодня, 12:43
Некоторые российские автомобилисты обязаны пройти техосмотр с 1 октября
Сам техосмотр пока не перевели на добровольную основу, а действие диагностических карт постепенно подходит к концу.
Представители Российского союза автостраховщиков перечислили категории автомобилистов, которые должны пройти техосмотр по новым правилам, - передает РБК.
В первую очередь речь идет о тех водителях, у которых срок действия диагностической карты автомобиля истек до 1 февраля 2021 года. Также процедура обязательна для транспортных средств, достигших четырехлетнего возраста: в таком случае владелец, согласно закону, должен оформить первую диагностическую карту.
Помимо этого, обязательный техосмотр предусмотрен для грузового, коммерческого и пассажирского транспорта, оформленного на юридическое лицо или используемого в коммерческих целях.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2021 г. № 275 продлен на 6 месяцев, но не менее чем до 1 октября 2021 года, срок действия диагностических карт, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года.
То есть всем водителям, у которых именно в этот период истекает срок действия карты, можно прибавлять к нему еще полгода. Таким образом если диагностическая карта действительна до 1 октября 2021 года, к этому сроку можно добавить еще полгода, и работать она будет до 1 апреля 2022 года.
На данный момент за отсутствие действующей диагностической карты водителю может грозить штраф от 500 до 800 рублей. Однако, поскольку она не входит в перечень обязательных документов для проверки сотрудниками ГИБДД, отследить ее актуальность достаточно сложно. По информации СМИ, с 1 марта 2022 года штраф за это нарушение намерены повысить до 2 тысяч рублей, но с учетом планов по отмене техосмотра такая перспектива сомнительна.
Ранее партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предполагающий отмену обязательного техосмотра для личного транспорта. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что поддержит эту инициативу.
В первую очередь речь идет о тех водителях, у которых срок действия диагностической карты автомобиля истек до 1 февраля 2021 года. Также процедура обязательна для транспортных средств, достигших четырехлетнего возраста: в таком случае владелец, согласно закону, должен оформить первую диагностическую карту.
Помимо этого, обязательный техосмотр предусмотрен для грузового, коммерческого и пассажирского транспорта, оформленного на юридическое лицо или используемого в коммерческих целях.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2021 г. № 275 продлен на 6 месяцев, но не менее чем до 1 октября 2021 года, срок действия диагностических карт, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года.
То есть всем водителям, у которых именно в этот период истекает срок действия карты, можно прибавлять к нему еще полгода. Таким образом если диагностическая карта действительна до 1 октября 2021 года, к этому сроку можно добавить еще полгода, и работать она будет до 1 апреля 2022 года.
На данный момент за отсутствие действующей диагностической карты водителю может грозить штраф от 500 до 800 рублей. Однако, поскольку она не входит в перечень обязательных документов для проверки сотрудниками ГИБДД, отследить ее актуальность достаточно сложно. По информации СМИ, с 1 марта 2022 года штраф за это нарушение намерены повысить до 2 тысяч рублей, но с учетом планов по отмене техосмотра такая перспектива сомнительна.
Ранее партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предполагающий отмену обязательного техосмотра для личного транспорта. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что поддержит эту инициативу.