Липчанам из-под полы продавали неправильную водку

Нелегальную реализацию сомнительных напитков выявили в ларьке.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление полиции в адрес владелицы киоска, расположенного на улице Тельмана. Проверка выявила нелегальный оборот спиртного.



Как указано в материалах суда, нарушение вскрыл местный участковый. 15 апреля ходе осмотра киоска полицейский обнаружил внутри алкогольную продукцию. Липчанам продавали жидкость в стеклянной таре с этикеткой «Родник Сибири». В ларьке нашли пять таких бутылок. Экспертиза содержимого показа, что внутри «Родников Сибири» была не водка, а спиртосодержащая жидкость с объемной долей этилового спирта 34,7%. В отношении хозяйки ларька составили административный протокол.



Арбитраж рассмотрел материалы административного дела и назначил женщине штраф в 500 000 рублей.