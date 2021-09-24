Общество
сегодня, 11:21
Липчанам из-под полы продавали неправильную водку
Нелегальную реализацию сомнительных напитков выявили в ларьке.
Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление полиции в адрес владелицы киоска, расположенного на улице Тельмана. Проверка выявила нелегальный оборот спиртного.
Как указано в материалах суда, нарушение вскрыл местный участковый. 15 апреля ходе осмотра киоска полицейский обнаружил внутри алкогольную продукцию. Липчанам продавали жидкость в стеклянной таре с этикеткой «Родник Сибири». В ларьке нашли пять таких бутылок. Экспертиза содержимого показа, что внутри «Родников Сибири» была не водка, а спиртосодержащая жидкость с объемной долей этилового спирта 34,7%. В отношении хозяйки ларька составили административный протокол.
Арбитраж рассмотрел материалы административного дела и назначил женщине штраф в 500 000 рублей.
Как указано в материалах суда, нарушение вскрыл местный участковый. 15 апреля ходе осмотра киоска полицейский обнаружил внутри алкогольную продукцию. Липчанам продавали жидкость в стеклянной таре с этикеткой «Родник Сибири». В ларьке нашли пять таких бутылок. Экспертиза содержимого показа, что внутри «Родников Сибири» была не водка, а спиртосодержащая жидкость с объемной долей этилового спирта 34,7%. В отношении хозяйки ларька составили административный протокол.
Арбитраж рассмотрел материалы административного дела и назначил женщине штраф в 500 000 рублей.
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Подумал
Неплохо было б
Пердимонокль
Коммунист
Всезнающий липчанин
Не все водки
Я
21