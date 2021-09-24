Общество

сегодня, 11:21

Липчанам из-под полы продавали неправильную водку

9 670
#торговля #алкоголь #штраф
2
Липчанам из-под полы продавали неправильную водку

Нелегальную реализацию сомнительных напитков выявили в ларьке.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление полиции в адрес владелицы киоска, расположенного на улице Тельмана. Проверка выявила нелегальный оборот спиртного.

Как указано в материалах суда, нарушение вскрыл местный участковый. 15 апреля ходе осмотра киоска полицейский обнаружил внутри алкогольную продукцию. Липчанам продавали жидкость в стеклянной таре с этикеткой «Родник Сибири». В ларьке нашли пять таких бутылок. Экспертиза содержимого показа, что внутри «Родников Сибири» была не водка, а спиртосодержащая жидкость с объемной долей этилового спирта 34,7%. В отношении хозяйки ларька составили административный протокол.

Арбитраж рассмотрел материалы административного дела и назначил женщине штраф в 500 000 рублей.
9 670
#торговля #алкоголь #штраф
2

Комментарии (9)

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8 минут назад
а милый котейка какое к этому событию имеет отношение?
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Подумал

14 минут назад
неправильных котят продавали
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Неплохо было б

23 минуты назад
Проверить в сетевых магазинах водку поставляемую из Кавказа. Скорее это просто разбавленный спирт, но не как не Водка.
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Пердимонокль

32 минуты назад
А коту кто-нибудь заплатил за рекламу фальсефиката ? А то уж не в первый раз его мордочку используете:-)
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Коммунист

37 минут назад
На выборах тоже с процентами что-то не то, их же не считают "неправильными")))
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Всезнающий липчанин

37 минут назад
Этот кот на фото приплыл из Колумбии и крышует продажу паленой водки в киосках...
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Не все водки

сегодня, 11:46
одинаково полезны...
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Я

сегодня, 11:36
эт че этот котяра бадяжил? ну так то правильно проще одну фотку кинуть про неправильную водку, а там сами додумывайтеесь, че толку писать ее в каждом ларьке продают
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21

сегодня, 11:35
А что комментировать то.
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