Общество
56 минут назад
Выставку памяти знаменитого липецкого архитектора откроют онлайн
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К трансляции презентации экспозиции смогут присоединиться все желающие.
Сегодня в 13:00 в историко-культурном музее Липецка откроют выставку «Байки архитектора Мирона Мордуховича». Презентация экспозиции пройдет в онлайн-режиме. Прямая трансляция открытия состоится на канале музея в Youtube и соцсетях учреждения. Выставка посвящена почётному архитектору и заслуженному строителю России Мирону Мордуховичу. Выпускник архитектурного факультета Латвийского государственного университета, 60 лет жизни посвятил Липецкому градостроительству.
- Он создал тот город, в котором мы сейчас живем. Площадь Революции, площадь Героев, лестница с каскадными фонтанами с площади Ленина, крытый рынок на площади Победы, ресторан «Чайка», «Восход» и многое другое появилось в городе при непосредственном его участии, - рассказывают о выставке в музее. - А еще Мирон Владимирович прекрасный рассказчик и оставил нам «Записки архитектора» - рассказы о ярких представителях трех поколений липецких архитекторов, которые дают нам возможность познакомиться с историей липецкой архитектуры второй половины 20 века через судьбы людей, её творивших.
На выставке будут представлены экспонаты, предоставленные дочерью архитектора и его коллегами: личные вещи Мордуховича, осуществленные и нереализованные архитектурные проекты, рисованные истории (комиксы) из жизни управления главного архитектора города и института «Липецкгражданпроект». На выставке представят уникальный экспонат - итоговый макет проекта киноконцертного зала на липецком Городище.
На открытии выставки будут присутствовать липецкие архитекторы, лично знавшие и дружившие с Мироном Мордуховичем, которые поделятся историями о метре липецкой архитектуры и о том, как создавались знакомые здания и сооружения города.
- Он создал тот город, в котором мы сейчас живем. Площадь Революции, площадь Героев, лестница с каскадными фонтанами с площади Ленина, крытый рынок на площади Победы, ресторан «Чайка», «Восход» и многое другое появилось в городе при непосредственном его участии, - рассказывают о выставке в музее. - А еще Мирон Владимирович прекрасный рассказчик и оставил нам «Записки архитектора» - рассказы о ярких представителях трех поколений липецких архитекторов, которые дают нам возможность познакомиться с историей липецкой архитектуры второй половины 20 века через судьбы людей, её творивших.
На выставке будут представлены экспонаты, предоставленные дочерью архитектора и его коллегами: личные вещи Мордуховича, осуществленные и нереализованные архитектурные проекты, рисованные истории (комиксы) из жизни управления главного архитектора города и института «Липецкгражданпроект». На выставке представят уникальный экспонат - итоговый макет проекта киноконцертного зала на липецком Городище.
На открытии выставки будут присутствовать липецкие архитекторы, лично знавшие и дружившие с Мироном Мордуховичем, которые поделятся историями о метре липецкой архитектуры и о том, как создавались знакомые здания и сооружения города.
262