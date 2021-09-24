Администрация Липецка готовит заявление в полицию.

В Липецке вандалы разбили очередную остановку. На этот раз лишился остекления павильон на улице Механизаторов, 17Б. Разбитую остановку обнаружили сегодня утром.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, специалисты МБУ «Управление благоустройства города Липецка» уже выехали на место, готовится заявление в полицию. После этого будет заказано новое стекло, и до конца года его планируют установить.



С начала года в Липецке вандалы побили уже более 10 остановок, находящихся в ведении МБУ «Управление благоустройства города Липецка». Но на самом деле повреждённых павильонов ещё больше — так, в эту цифру не вошли побитые остановки на проспекте Победы, который до сих пор не принят, поэтому за устранение всех повреждений отвечает подрядчик.