Общество

сегодня, 10:17

В Липецке вандалы разбили очередную остановку

6 621
#хулиганство #вандализм #благоустройство
3
В Липецке вандалы разбили очередную остановку

Администрация Липецка готовит заявление в полицию.

В Липецке вандалы разбили очередную остановку. На этот раз лишился остекления павильон на улице Механизаторов, 17Б. Разбитую остановку обнаружили сегодня утром.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, специалисты МБУ «Управление благоустройства города Липецка» уже выехали на место, готовится заявление в полицию. После этого будет заказано новое стекло, и до конца года его планируют установить.

С начала года в Липецке вандалы побили уже более 10 остановок, находящихся в ведении МБУ «Управление благоустройства города Липецка». Но на самом деле повреждённых павильонов ещё больше — так, в эту цифру не вошли побитые остановки на проспекте Победы, который до сих пор не принят, поэтому за устранение всех повреждений отвечает подрядчик.
6 621
#хулиганство #вандализм #благоустройство
3

Комментарии (6)

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Вася Рогов

2 минуты назад
Литые из чугуна остановки с залитым бетонным основанием будут стоять вечно. Все остальное это вечное нытье и бесконечный "распил" бюджета...
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Гость

11 минут назад
Камеры, камеры и ещё раз камеры!!!!
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111

33 минуты назад
И это разве вондальные астановки?, дешевле оборудовать все ост веб камерами и тогда вандалов будет найти легко к тому же это повысит безопастность в городе.
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Коммунист

36 минут назад
И это разве вондальные астановки?, Варламов не одобрит...
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Житель

36 минут назад
Оставить какая есть,дуракам стеклянное не надолго
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И это разве вондальные астановки?

46 минут назад
НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ ДЛЯ ЭТИХ ОСТАНОВАК БОЛЕЕ ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ? ПЛЕКС ПРОЗРАЧНЫЙ ИЛИ ХОТЯБЫ КАКОЙ НИБУДЬ ЦВЕТНОЙ ЭТО ЖЕ НАМНОГО ПРОЧНЕЙ ОБЫЧНОГО СТЕКЛА. И это будет анивондальая астановка. Ведь стекло становится белее опасным когда есть хоть милейший перекос, и при любом прикосновение не говоря об ударе ( случайно) они рассылает как на этом фото.
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