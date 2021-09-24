Московские аудиторы сами попробуют блюда из липецких школьных столовых

На основе своих впечатлений и других показателей и задач эксперты должны создать региональный стандарт школьного питания.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального управления образования и науки, во время аудита школьных столовых эксперты сами снимут пробы с тех блюд, которые там предлагают есть ученикам. Это часть работы по разработке единого регионального стандарта школьного питания. Исследование будут проводить сотрудники «Московского государственного университета технологий и управления им.К.Г.Разумовского». За выполнение работы им заплатят 1,5 млн рублей из областного бюджета.



Напомним, ранее GOROD48 уже сообщал о разработке регионального стандарта школьного питания. Москвичи должны провести системно-ориентированный аудит состояния пищеблоков школьных столовых. В Липецке под этот аудит попадут 24 школы, в Ельце — 6 школ и еще 8 — в районах области.



Аудиторы оценят показатели пищевой ценности рационов питания и их соответствие установленным нормам потребления для данной категории учеников. Москвичи должны разработать требования к рациону питания, сбалансированному по физиологически значимым нутриентам, энергетической, органолептической и биологической ценности.



Аудиторы должны разработать варианты типового регионального меню и примерных меню на период не менее двух недель. На основе аудита должны разработать перечень дополнительных требований к операторам школьного питания, в том числе на запрет использования в школьном питании суррогатов продуктов питания и контрафактной продукции.