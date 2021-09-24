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Московские аудиторы сами попробуют блюда из липецких школьных столовых

13 457
#школьное питание #аудит
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Московские аудиторы сами попробуют блюда из липецких школьных столовых

На основе своих впечатлений и других показателей и задач эксперты должны создать региональный стандарт школьного питания.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального управления образования и науки, во время аудита школьных столовых эксперты сами снимут пробы с тех блюд, которые там предлагают есть ученикам. Это часть работы по разработке единого регионального стандарта школьного питания. Исследование будут проводить сотрудники «Московского государственного университета технологий и управления им.К.Г.Разумовского». За выполнение работы им заплатят 1,5 млн рублей из областного бюджета.

Напомним, ранее GOROD48 уже сообщал о разработке регионального стандарта школьного питания. Москвичи должны провести системно-ориентированный аудит состояния пищеблоков школьных столовых. В Липецке под этот аудит попадут 24 школы, в Ельце — 6 школ и еще 8 — в районах области.

Аудиторы оценят показатели пищевой ценности рационов питания и их соответствие установленным нормам потребления для данной категории учеников. Москвичи должны разработать требования к рациону питания, сбалансированному по физиологически значимым нутриентам, энергетической, органолептической и биологической ценности.

Аудиторы должны разработать варианты типового регионального меню и примерных меню на период не менее двух недель. На основе аудита должны разработать перечень дополнительных требований к операторам школьного питания, в том числе на запрет использования в школьном питании суррогатов продуктов питания и контрафактной продукции.
13 457
#школьное питание #аудит
1

Комментарии (13)

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Гость

4 минуты назад
ЧАСТО РЕБЁНОК ПОЕВ ШКЛЬНУЮ ПИЩУ В СТОЛОВОЙ ЖАЛУЕТСЯ НА БОЛЕ В ЖИВОТЕ. И это не с одним школьником.
ответить

Таня

7 минут назад
Помню ещё со школы :картошка хорошо к стенам и потолку лепилась, а котлеты ни кошки, ни собаки не ели
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Шмель

9 минут назад
В Боринсое пусть едут в начальную школу и желательно во вторую смену.
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Вячеслав

28 минут назад
Что за чушь? Поели на халяву, да ещё и полтора ляма получат
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Жора

32 минуты назад
Надо внезапно проверки делать, а теперь конечно из отборного мяса будут готовить лишь бы угодить проверяющим. А стоит им уехать и опять как обычно. Показуха!
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Лип

33 минуты назад
Нужно ходить по школам без предупреждения. Так как заранее предупреждают, блюда сразу становятся горячими и тарелки чистыми. Не предупреждайте заранее. Дети жалуются что тарелки не промыты, а блюда холодные и не вкусные.
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огромная просьба

33 минуты назад
попробуйте в 42 школе внезапно.
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Mikl

43 минуты назад
Я считаю что неправильно дать московским аналитикам поесть из липецких школ, да еще заплатить им полтора миллиона. Предлагаю вместо московских аналитиков покормить школьными обедами малоимущих и на полтора миллиона этим малоимущим раздать продуктовые пакеты с едой. Оказывается есть деньги в бюджете. только на предпенсионеров не хватает.
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Заче тратить на жто деньги?

54 минуты назад
Не проще ли испытать школьные блюда на чиновниках обладминистрации или депутатах облсовета??? Это было бы БЕСПЛАТНО
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Денис

54 минуты назад
От поноса сразу пусть возьмут.
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