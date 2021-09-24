Происшествия
сегодня, 09:55
В Ельце вычислили карманницу
Злоумышленница орудовала на рынке.
Полицейским Ельца удалось вычислить карманницу, которая обокрала 68-летнюю пенсионерку на рынке. Воровка вытащила из сумки женщины кошелек с 13 000 рублей. Когда пенсионерка подавала заявление, она рассказала о женщине, которая стояла позади неё очень близко, когда та оплачивала первую покупку.
Оперативникам удалось установить личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая за кражу местная жительница.
- В ходе допроса подозреваемая пояснила, что увидела как из сумки потерпевшей виднеется кошелёк, который решила похитить. После того как кошелёк оказался у неё в руках, подозреваемая быстро покинула территорию рынка с денежными средствами, сообщает елецкий уголовный розыск.
Женщина полностью созналась в краже, вернула кошелек и деньги.
Оперативникам удалось установить личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая за кражу местная жительница.
- В ходе допроса подозреваемая пояснила, что увидела как из сумки потерпевшей виднеется кошелёк, который решила похитить. После того как кошелёк оказался у неё в руках, подозреваемая быстро покинула территорию рынка с денежными средствами, сообщает елецкий уголовный розыск.
Женщина полностью созналась в краже, вернула кошелек и деньги.
Житель
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