Происшествия

сегодня, 09:55

В Ельце вычислили карманницу

3 448
#кража #рынок #карманная кража
В Ельце вычислили карманницу

Злоумышленница орудовала на рынке.

Полицейским Ельца удалось вычислить карманницу, которая обокрала 68-летнюю пенсионерку на рынке. Воровка вытащила из сумки женщины кошелек с 13 000 рублей. Когда пенсионерка подавала заявление, она рассказала о женщине, которая стояла позади неё очень близко, когда та оплачивала первую покупку.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая за кражу местная жительница.

- В ходе допроса подозреваемая пояснила, что увидела как из сумки потерпевшей виднеется кошелёк, который решила похитить. После того как кошелёк оказался у неё в руках, подозреваемая быстро покинула территорию рынка с денежными средствами, сообщает елецкий уголовный розыск.

Женщина полностью созналась в краже, вернула кошелек и деньги.
3 448
#кража #рынок #карманная кража

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель

39 минут назад
Видно мало ей было в первый раз,ещё выпрашивает шельма
ответить

60+

54 минуты назад
Полиция по алогрефмической линейки её вычисляла !
ответить

21

55 минут назад
Я не понял, кому она на рынке подавала заявление.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке напали на доставщика еды
#грабеж #ограбление
7
В Липецке напали на доставщика еды

46 минут назад

Происшествия
В столкновении «Фольксвагена» и «Рено» пострадал 34-летний водитель
#Авария #ДТП
В столкновении «Фольксвагена» и «Рено» пострадал 34-летний водитель

53 минуты назад

Происшествия
В Липецкой области снова в лесу заблудились грибники
#заблудившиеся грибники
11
В Липецкой области снова в лесу заблудились грибники

сегодня, 08:51

Происшествия
Липчанин освободился из колонии и в тот же день ограбил на улице девушку
#ограбление
12
Липчанин освободился из колонии и в тот же день ограбил на улице девушку

сегодня, 08:38

Происшествия
В Липецке «ГАЗель» провалилась в коммунальный раскоп
#автомобиль #ремонт сетей
9
В Липецке «ГАЗель» провалилась в коммунальный раскоп

сегодня, 08:17

Происшествия
В Севастополе начинается суд над закладчиком наркотиков из Липецка
#наркотики
7
В Севастополе начинается суд над закладчиком наркотиков из Липецка

вчера, 20:01

Происшествия