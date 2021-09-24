Происшествия

53 минуты назад

В Липецкой области снова в лесу заблудились грибники

8 930
#заблудившиеся грибники
В Липецкой области снова в лесу заблудились грибники

Троих любителей тихой охоты нашли спасатели

23 сентября в 14:45 на пульт отдельного пожарно-спасательного поста №31 села Преображеновка Добровского района поступило сообщение о том, что в лесу потерялись трое грибников.

- Двое мужчин и женщина не смогли самостоятельно выбраться из леса и сообщили об этом по номеру «112». Дежурная смена поста № 31 села Преображеновка оперативно прибыла на место и вывела из леса любителей «тихой охоты».  Медпомощь грибникам не потребовалась, сообщили в управлении противопожарной спасательной служб Липецкой области.
С грибниками сотрудники полиции провели беседу.

В прошлые выходные в Добровском лесу, в районе села Большой Хомутец спасатели уже искали двух грибников, которые подали из леса сигнал о том, что они заблудились.

Спасатели напоминают липчанам, отправляющимся в эти дни в лес, о соблюдении ряда правил поведения в лесу во время «тихой охоты», чтобы не заблудиться.

«Обязательно предупредите родственников о своих планах и обозначьте место и район сбора грибов, после чего ни в коем случае не меняйте маршрут. Запомните крупные ориентиры, находящиеся поблизости: реку, дорогу или железнодорожную станцию, чтобы в случае беды двигаться по направлению к ним.

При отправлении в лес каждый грибник должен взять с собой предметы первой необходимости: лекарства, включая бинт с йодом, а также набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик и свисток. Зарядите сотовый телефон и проследите, чтобы на балансе было достаточно денежных средств.

Надевайте одежду ярких цветов. Камуфляжная форма, которую часто по ошибке выбирают грибники, сливается с деревьями и значительно усложняет поиски пропавших. Возьмите с собой куртку или плащ-дождевик. Позаботьтесь о защите от клещей и змей.

Если беда случилась ночью, то первым делом разведите костер, чтобы не замерзнуть к приходу спасателей.

Если вы заблудились:  восстановите в памяти последнюю примету на знакомой части пути и постарайтесь проследить по ней дорогу. Направление движения можно восстановить, если вспомнить, с какой стороны было солнце или луна, откуда дул ветер, куда плыли облака. Если это не удается, идите на звук: железную дорогу, судоходную реку, шоссе.  Выйти к людям помогают различные шумы: работающий трактор (слышно за 3-4 километра), собачий лай (2-3 километра), проходящий поезд (до 10 километров). Помогает определиться и запах дыма (тут надо двигаться против ветра). При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего «выходить на воду» – вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, река – к людям.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 101, 112, дежурный Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области 8(47471) 70-38-01.

8 930
#заблудившиеся грибники

Комментарии (8)

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Animal planet.

8 минут назад
Грибники просто конченные,такие же как и охотники. Уж сколько раз твердили миру,что грибы в наше экологически неблагоприятное время собирать и есть опасно.
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Бармалей

8 минут назад
Это одни и те же???
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Обыватель

8 минут назад
Полностью согласен с Лешим - купите компас, стоит копейки. С ним можно выйти к точке входа в лес. Научится им пользоваться легко. Берегите себя и своих близких.
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Леший

10 минут назад
Грибник, спички в лесу чтоб от холода не сдохнуть. Газ в квартире-чтоб от голода, хотя взорваться может, электричество-чтоб светло было, хотя убить может, вода-чтоб помыться, хотя соседей залить может, и т.д. Ты обращайся, если ещё неразрешимые вопросы есть.
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Грибник

20 минут назад
Набор спичек зачем? Разве можно в лесу жечь костры? Может случиться пожар.
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Берия

22 минуты назад
Надо было уроки географии, ОБЖ , Нач. Воен. Подготов. не прогуливать.
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Дерзкий

30 минут назад
Грибов обожрутся и потом блудят!
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Леший

38 минут назад
Обожаю по пьяни указатели в другую сторону разворачивать. А вообще продвинутым джипиэсникам компас не помешал бы, вещь хоть не высокотехнологичная, но крайне недорогая и исключительно надёжная.
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