Происшествия
53 минуты назад
В Липецкой области снова в лесу заблудились грибники
Троих любителей тихой охоты нашли спасатели
23 сентября в 14:45 на пульт отдельного пожарно-спасательного поста №31 села Преображеновка Добровского района поступило сообщение о том, что в лесу потерялись трое грибников.
- Двое мужчин и женщина не смогли самостоятельно выбраться из леса и сообщили об этом по номеру «112». Дежурная смена поста № 31 села Преображеновка оперативно прибыла на место и вывела из леса любителей «тихой охоты». Медпомощь грибникам не потребовалась, сообщили в управлении противопожарной спасательной служб Липецкой области.
С грибниками сотрудники полиции провели беседу.
В прошлые выходные в Добровском лесу, в районе села Большой Хомутец спасатели уже искали двух грибников, которые подали из леса сигнал о том, что они заблудились.
Спасатели напоминают липчанам, отправляющимся в эти дни в лес, о соблюдении ряда правил поведения в лесу во время «тихой охоты», чтобы не заблудиться.
«Обязательно предупредите родственников о своих планах и обозначьте место и район сбора грибов, после чего ни в коем случае не меняйте маршрут. Запомните крупные ориентиры, находящиеся поблизости: реку, дорогу или железнодорожную станцию, чтобы в случае беды двигаться по направлению к ним.
При отправлении в лес каждый грибник должен взять с собой предметы первой необходимости: лекарства, включая бинт с йодом, а также набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик и свисток. Зарядите сотовый телефон и проследите, чтобы на балансе было достаточно денежных средств.
Надевайте одежду ярких цветов. Камуфляжная форма, которую часто по ошибке выбирают грибники, сливается с деревьями и значительно усложняет поиски пропавших. Возьмите с собой куртку или плащ-дождевик. Позаботьтесь о защите от клещей и змей.
Если беда случилась ночью, то первым делом разведите костер, чтобы не замерзнуть к приходу спасателей.
Если вы заблудились: восстановите в памяти последнюю примету на знакомой части пути и постарайтесь проследить по ней дорогу. Направление движения можно восстановить, если вспомнить, с какой стороны было солнце или луна, откуда дул ветер, куда плыли облака. Если это не удается, идите на звук: железную дорогу, судоходную реку, шоссе. Выйти к людям помогают различные шумы: работающий трактор (слышно за 3-4 километра), собачий лай (2-3 километра), проходящий поезд (до 10 километров). Помогает определиться и запах дыма (тут надо двигаться против ветра). При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего «выходить на воду» – вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, река – к людям.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 101, 112, дежурный Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области 8(47471) 70-38-01.
- Двое мужчин и женщина не смогли самостоятельно выбраться из леса и сообщили об этом по номеру «112». Дежурная смена поста № 31 села Преображеновка оперативно прибыла на место и вывела из леса любителей «тихой охоты». Медпомощь грибникам не потребовалась, сообщили в управлении противопожарной спасательной служб Липецкой области.
С грибниками сотрудники полиции провели беседу.
В прошлые выходные в Добровском лесу, в районе села Большой Хомутец спасатели уже искали двух грибников, которые подали из леса сигнал о том, что они заблудились.
Спасатели напоминают липчанам, отправляющимся в эти дни в лес, о соблюдении ряда правил поведения в лесу во время «тихой охоты», чтобы не заблудиться.
«Обязательно предупредите родственников о своих планах и обозначьте место и район сбора грибов, после чего ни в коем случае не меняйте маршрут. Запомните крупные ориентиры, находящиеся поблизости: реку, дорогу или железнодорожную станцию, чтобы в случае беды двигаться по направлению к ним.
При отправлении в лес каждый грибник должен взять с собой предметы первой необходимости: лекарства, включая бинт с йодом, а также набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик и свисток. Зарядите сотовый телефон и проследите, чтобы на балансе было достаточно денежных средств.
Надевайте одежду ярких цветов. Камуфляжная форма, которую часто по ошибке выбирают грибники, сливается с деревьями и значительно усложняет поиски пропавших. Возьмите с собой куртку или плащ-дождевик. Позаботьтесь о защите от клещей и змей.
Если беда случилась ночью, то первым делом разведите костер, чтобы не замерзнуть к приходу спасателей.
Если вы заблудились: восстановите в памяти последнюю примету на знакомой части пути и постарайтесь проследить по ней дорогу. Направление движения можно восстановить, если вспомнить, с какой стороны было солнце или луна, откуда дул ветер, куда плыли облака. Если это не удается, идите на звук: железную дорогу, судоходную реку, шоссе. Выйти к людям помогают различные шумы: работающий трактор (слышно за 3-4 километра), собачий лай (2-3 километра), проходящий поезд (до 10 километров). Помогает определиться и запах дыма (тут надо двигаться против ветра). При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего «выходить на воду» – вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, река – к людям.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 101, 112, дежурный Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области 8(47471) 70-38-01.
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