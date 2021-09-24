Липчанин освободился из колонии и в тот же день ограбил на улице девушку

В Ельце на улице ограбили 20 летнюю девушку. По подозрению в преступлении полицейские задержали 29-летнего липчанина, который в день ограбления освободился из колонии.



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Девушку ограбили на улице Коммунаров: она почувствовала, как из кармана её кофты кто-то вынул мобильный телефон, а когда повернула голову, увидела убегающего мужчину. Догнать его она не смогла и обратилась в полицию. Оказалась, что девушка хорошо запомнила внешность грабителя и может его опознать.



«Сотрудниками ОР ППС ОМВД России по городу Ельцу в ходе патрулирования улиц в тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан судимый за разбойное нападение 29-летний житель города Липецка. Подозреваемый сознался в совершении преступления и пояснил, что в этот день только освободился из мест лишения свободы и решил прогуляться по Ельцу, пока ждал автобус в Липецк. Увидев девушку, у которой из кармана кофты виднелся сотовый телефон, он решил его похитить, чтобы потом продать».



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о грабеже. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Телефон возвращен владелице.





