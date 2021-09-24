Происшествия

сегодня, 08:38

Липчанин освободился из колонии и в тот же день ограбил на улице девушку

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#ограбление

В Ельце на улице ограбили 20 летнюю девушку. По подозрению в преступлении полицейские задержали 29-летнего липчанина, который в день ограбления освободился из колонии.

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Девушку ограбили на улице  Коммунаров: она почувствовала, как из кармана её кофты кто-то вынул мобильный телефон, а когда повернула голову, увидела убегающего мужчину. Догнать его она не смогла и обратилась в полицию. Оказалась, что девушка хорошо запомнила внешность грабителя и может его опознать.

«Сотрудниками ОР ППС ОМВД России по городу Ельцу в ходе патрулирования улиц в тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан судимый за разбойное нападение 29-летний житель города Липецка. Подозреваемый сознался в совершении преступления и пояснил, что в этот день только освободился из мест лишения свободы и решил прогуляться по Ельцу, пока ждал автобус в Липецк. Увидев девушку, у которой из кармана кофты виднелся сотовый телефон, он решил его похитить, чтобы потом продать».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о грабеже. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Телефон возвращен владелице.


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#ограбление

Комментарии (7)

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Юля

6 минут назад
Потому что там было хорошо, захотел обратно
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Фрол Фомич

15 минут назад
Как же девушка смогла хорошо запомнить грабителя,если судя по видео,она его вообще не видела?
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Знающий

16 минут назад
Бывает.
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Анна

19 минут назад
в тюрьме кормят.Ана свободе он жить не умеет,работать не будет.А кушать охота.
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Дерзкий

26 минут назад
А че ему ещё делать! Жрать охота денег нету вот и пошёл на дело!это животное оно не поручено работать! А на наши налоги и сборы жрет!
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Вован

34 минуты назад
Наверное он и хотел опять сесть. И место выбрал под камерой, чтобы опознали. Я знаю таких, кого из зоны в пинки гнали, потому что сами не хотели выходить по окончании срока. За наш счет неплохо живется.
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Это вам не Липецк.

47 минут назад
А у нас в городе Липецке таких камер нет. Что вчерашнее ДТП что это где отчётливо виден инцидент. У нас или ригестраторы или чуть ли не соспутника записи, да ещё расположены так что что нибудь мешает то дерево,то кусты.
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