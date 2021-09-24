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Липчанин освободился из колонии и в тот же день ограбил на улице девушку
В Ельце на улице ограбили 20 летнюю девушку. По подозрению в преступлении полицейские задержали 29-летнего липчанина, который в день ограбления освободился из колонии.
«Сотрудниками ОР ППС ОМВД России по городу Ельцу в ходе патрулирования улиц в тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан судимый за разбойное нападение 29-летний житель города Липецка. Подозреваемый сознался в совершении преступления и пояснил, что в этот день только освободился из мест лишения свободы и решил прогуляться по Ельцу, пока ждал автобус в Липецк. Увидев девушку, у которой из кармана кофты виднелся сотовый телефон, он решил его похитить, чтобы потом продать».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о грабеже. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Телефон возвращен владелице.
Юля
Фрол Фомич
Знающий
Анна
Дерзкий
Вован
Это вам не Липецк.