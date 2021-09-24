В Липецке «ГАЗель» провалилась в коммунальный раскоп

Водитель хотел проскочить место ремонта сетей коммунального хозяйства

Сегодня на улице Гоголя, у дома №1, водитель «ГАЗели» попытался объехать огороженное коммунальными службами место раскопа, чтобы сократить себе путь, но угодил задним колесом в яму.Молодой водитель автомобиля снял номера и организовал эвакуацию «ГАЗели» при помощи манипулятора.