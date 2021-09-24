Происшествия
сегодня, 08:17
В Липецке «ГАЗель» провалилась в коммунальный раскоп
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Водитель хотел проскочить место ремонта сетей коммунального хозяйства
Сегодня на улице Гоголя, у дома №1, водитель «ГАЗели» попытался объехать огороженное коммунальными службами место раскопа, чтобы сократить себе путь, но угодил задним колесом в яму.
Молодой водитель автомобиля снял номера и организовал эвакуацию «ГАЗели» при помощи манипулятора.
Молодой водитель автомобиля снял номера и организовал эвакуацию «ГАЗели» при помощи манипулятора.
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Иван мих
Лицо нынешних управленцев
2 месяца так
Бардак да и только.