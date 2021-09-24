Происшествия

сегодня, 08:17

В Липецке «ГАЗель» провалилась в коммунальный раскоп

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#автомобиль #ремонт сетей #
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В Липецке «ГАЗель» провалилась в коммунальный раскоп

Водитель хотел проскочить место ремонта сетей коммунального хозяйства

Сегодня на улице Гоголя, у дома №1, водитель «ГАЗели» попытался объехать огороженное коммунальными службами место раскопа, чтобы сократить себе путь, но угодил задним колесом в яму. 

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Молодой водитель автомобиля снял номера и организовал эвакуацию «ГАЗели» при помощи манипулятора. 

4 1196
#автомобиль #ремонт сетей #
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Комментарии (4)

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Иван мих

32 минуты назад
КВАДРА все раскопала, подрывает корни деревьев,развозит грязь и за собой не восстанавливает участки, не убирает сваленные кусты и деревья. Проверьте: Циолковского , возле д. 24
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Лицо нынешних управленцев

39 минут назад
Весь двор перекопан, проезда для пожарных нет, недавно в девятиэтажке где Томато и 585 горела крыша, так пожарные еле еле смогли протиснуться и из за этого чуть не опоздали. Квадра ничего все лето там не делали, им плевать видимо есть подвязки в администрации. Весь двор все лето перекопан и видимо в зиму тоже все так и останется. Цирк с клоунами
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2 месяца так

52 минуты назад
Весь двор в ямах 2 месяца, раскопок 5 точно. И никто ничего не делает
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Бардак да и только.

53 минуты назад
Вы бы написали сколько лет этой раскопки от КВАДРО? По накопают по всему городу а работы не какой и это яма стоит всю весну лето и только после даче отопления начинают шевелится. У нас во дворе их 4 не смотря что рядом детская площадка. И они с мая месяца раскопаны. * о качают воду и работы заканчивается. Куда только не писали.ОТПИСКА: ВЕДУТСЯ РАБОТЫ.
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