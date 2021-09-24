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вчера, 22:58
ЦБ временно отказался от штрафов за нарушение правил «антиотмывочного» закона
Центральный банк (ЦБ) до 1 апреля 2022 года не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона, которые касаются отслеживания кредитными организациями операций в адрес НКО и всех денежных переводов из утвержденного властями списка стран. Об этом сказано в письме регулятора, направленном в кредитные организации, сообщают «Известия».
Учитывая, что реализация указанных изменений потребует принятия банками комплекса мер организационно-технического характера, ЦБ считает целесообразным воздержаться в период с 1 октября 2021-го по 1 апреля 2022-го от применения мер за нарушение порядка или сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации об операциях в соответствии с изменениями в «антиотмывочный» закон, сказано в письме.
Поправки в «антиотмывочный» закон, расширяющие перечень подлежащих обязательному контролю операций, были приняты летом 2021 года. В частности, изменения предполагают контроль за всеми операциями в адрес некоммерческих организаций (за исключением отдельных НКО, например, являющихся госорганами или реализующих программы дошкольного образования). Кроме того, нововведение требует отслеживать получение физлицами и юрлицами всех денежных переводов, поступающих с территории иностранного государства из специального списка (утверждается Росфинмониторингом). Поправки вступают в силу с 1 октября.
«Банки не могли исполнить новые требования в срок. Затраты на отчетность перед Росфинмониторингом увеличиваются в несколько десятков раз у некоторых организаций. Кроме того, сам закон не продуман с точки зрения технологии его реализации в банках», — заявил «Известиям» замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов.
Учитывая, что реализация указанных изменений потребует принятия банками комплекса мер организационно-технического характера, ЦБ считает целесообразным воздержаться в период с 1 октября 2021-го по 1 апреля 2022-го от применения мер за нарушение порядка или сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации об операциях в соответствии с изменениями в «антиотмывочный» закон, сказано в письме.
Поправки в «антиотмывочный» закон, расширяющие перечень подлежащих обязательному контролю операций, были приняты летом 2021 года. В частности, изменения предполагают контроль за всеми операциями в адрес некоммерческих организаций (за исключением отдельных НКО, например, являющихся госорганами или реализующих программы дошкольного образования). Кроме того, нововведение требует отслеживать получение физлицами и юрлицами всех денежных переводов, поступающих с территории иностранного государства из специального списка (утверждается Росфинмониторингом). Поправки вступают в силу с 1 октября.
«Банки не могли исполнить новые требования в срок. Затраты на отчетность перед Росфинмониторингом увеличиваются в несколько десятков раз у некоторых организаций. Кроме того, сам закон не продуман с точки зрения технологии его реализации в банках», — заявил «Известиям» замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов.