В России

вчера, 22:58

ЦБ временно отказался от штрафов за нарушение правил «антиотмывочного» закона

102
Центральный банк (ЦБ) до 1 апреля 2022 года не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона, которые касаются отслеживания кредитными организациями операций в адрес НКО и всех денежных переводов из утвержденного властями списка стран. Об этом сказано в письме регулятора, направленном в кредитные организации, сообщают «Известия»

Учитывая, что реализация указанных изменений потребует принятия банками комплекса мер организационно-технического характера, ЦБ считает целесообразным воздержаться в период с 1 октября 2021-го по 1 апреля 2022-го от применения мер за нарушение порядка или сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации об операциях в соответствии с изменениями в «антиотмывочный» закон, сказано в письме. 

Поправки в «антиотмывочный» закон, расширяющие перечень подлежащих обязательному контролю операций, были приняты летом 2021 года. В частности, изменения предполагают контроль за всеми операциями в адрес некоммерческих организаций (за исключением отдельных НКО, например, являющихся госорганами или реализующих программы дошкольного образования). Кроме того, нововведение требует отслеживать получение физлицами и юрлицами всех денежных переводов, поступающих с территории иностранного государства из специального списка (утверждается Росфинмониторингом). Поправки вступают в силу с 1 октября. 

«Банки не могли исполнить новые требования в срок. Затраты на отчетность перед Росфинмониторингом увеличиваются в несколько десятков раз у некоторых организаций. Кроме того, сам закон не продуман с точки зрения технологии его реализации в банках», — заявил «Известиям» замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов. 
102

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Выручка ТЦ упала на 15% за два года

вчера, 22:56

В России
Роскосмос выделил деньги для замены МКС и подготовке полетов на Луну
#Космос #МКС #Роскосмос
Роскосмос выделил деньги для замены МКС и подготовке полетов на Луну

вчера, 16:03

В России
Смертность от коронавируса в России повторила суточный рекорд
#коронавирус #смертность #рекорд
Смертность от коронавируса в России повторила суточный рекорд

вчера, 13:12

В России
Пенсии работающим пенсионерам в России не проиндексируют
#пенсия #индексация
2
Пенсии работающим пенсионерам в России не проиндексируют

вчера, 12:36

В России
Российских автомобилистов перестали штрафовать за превышение средней скорости
#штраф #скорость #автомобилисты
Российских автомобилистов перестали штрафовать за превышение средней скорости

вчера, 11:19

В России
Выпуск вакцины от коронавируса «КовиВак» временно приостановлен
#коронавирус #прививка #КовиВак
Выпуск вакцины от коронавируса «КовиВак» временно приостановлен

вчера, 10:42

В России