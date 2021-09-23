В Севастополе начинается суд над закладчиком наркотиков из Липецка

Липчанин с подельниками из города Салават и из числа местных организовали сбыт наркотиков через закладки

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение в отношении липчанина, жителя Салавата и двух севастопольцев. Они обвиняются в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой с использованием сети Интернет).



- Мужчины создали организованную группы для незаконного сбыта запрещенных к обороту веществ. Они приобретали наркотики, делали тайники на территории Севастополя и закладывали в них наркотические вещества для дальнейшего сбыта при помощи сети Интернет. Преступная деятельность злоумышленников пресечена сотрудниками управления наркоконтроля УМВД России по Севастополю, которые изъяли наркотические средства и задержали злоумышленников. Из тайников, по месту жительства злоумышленников и в ходе их личного досмотра были изъяты наркотические средствам метамфетами, мефедрон, а-PVP, марихуана, МДМА общей массой свыше 100 граммов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

