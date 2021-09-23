За скандал в липецком техникуме куратор курса и физрук получили дисциплинарные взыскания

Вопрос об отчислении обучающихся пока остается открытым.

Педагогический совет Липецкого техникума общественного питания сегодня обсуждал драку второкурсниц. Напомним, жестокие разборки девушек 20 сентября сняли на видео и выложили в соцсети.







Полное видео травли и избиения одной из учащихся , попавшее в сеть, длится более 11 минут. Потерпевшей наносят удары руками и ногами по ногам и голове, тянут её за волосы и даже душат кофтой.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по итогам педсовета в Липецком техникуме общественного питания дисциплинарные взыскания объявлены кураторам курса и учителю физкультуры, на чьем уроке и произошел инцидент.







Вопрос об отчислении обучающихся пока остается открытым, поскольку в настоящее время проводится доследственная проверка. Решение будет принято по ее результатам.

Полиция назначила потерпевшей девушке судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести нанесённых телесных повреждений, а в отношении родителей несовершеннолетних участников конфликта были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».Следственный комитет и прокуратура начали проверку по видеозаписи с дракой учащихся, а директор техникума Нина Белоусова 21 сентября уволилась по собственному желанию.