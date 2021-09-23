Общество

сегодня, 16:59

За скандал в липецком техникуме куратор курса и физрук получили дисциплинарные взыскания

7 2368
#драка #избиение #техникум
2
За скандал в липецком техникуме куратор курса и физрук получили дисциплинарные взыскания

Вопрос об отчислении обучающихся пока остается открытым.

Педагогический совет Липецкого техникума общественного питания сегодня обсуждал драку второкурсниц. Напомним,  жестокие разборки девушек 20 сентября сняли на видео и выложили в соцсети.

Полное видео травли и избиения одной из учащихся, попавшее в сеть, длится более 11 минут. Потерпевшей наносят удары руками и ногами по ногам и голове, тянут её за волосы и даже душат кофтой.

Полиция назначила потерпевшей девушке судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести нанесённых телесных повреждений, а в отношении родителей несовершеннолетних участников конфликта были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Следственный комитет и прокуратура начали проверку по видеозаписи с дракой учащихся, а директор техникума Нина Белоусова 21 сентября уволилась по собственному желанию.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по итогам педсовета в Липецком техникуме общественного питания дисциплинарные взыскания объявлены кураторам курса и учителю физкультуры, на чьем уроке и произошел инцидент.

Вопрос об отчислении обучающихся пока остается открытым, поскольку в настоящее время проводится доследственная проверка. Решение будет принято по ее результатам.
7 2368
#драка #избиение #техникум
2

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

35 минут назад
Дыма без огня не бывает
ответить

Студент

39 минут назад
мысли в слух, давайте прощайте, мы ещё кого нибудь разрисуем
ответить

Свинокомплексы ждут своих героев

42 минуты назад
100%
ответить

Михаил

43 минуты назад
Физруков теперь не выгонишь из женских раздевалок.
ответить

?

46 минут назад
Куратор КУРСА? Т. Е. Классного руководителя на каждой группе курса нет? Хорошо съэкономили!
ответить

Обучающиеся

55 минут назад
Нас не надо жалеть ведь и мы никого не жалели.
ответить

мысли в слух

сегодня, 17:05
Да пожалейте их , пусть учатся дальше... Они ещё дети , простите их...
ответить

Еще в рубрике

Липецкая область попала в топ-3 по росту доходов бюджета
#бюджет #доход #экономика
13
Липецкая область попала в топ-3 по росту доходов бюджета

сегодня, 13:48

Общество
Проблема с оплатой проезда транспортными картами возникла из-за отказа двух компонентов
#проезд #транспортная карта
45
Проблема с оплатой проезда транспортными картами возникла из-за отказа двух компонентов

сегодня, 12:06

Общество
«Европа Плюс» устроила сумасшедшие выходные в Дубае
#Европа Плюс
«Европа Плюс» устроила сумасшедшие выходные в Дубае

сегодня, 12:00

Общество
В Липецкой области планируется производство электромобилей
#электромобили
59
В Липецкой области планируется производство электромобилей

сегодня, 11:45

Общество
Липчане мечтают о своем доме
#недвижимовсть
74
Липчане мечтают о своем доме

сегодня, 07:16

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
6
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество